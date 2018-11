LlevarÃ¡n bailes sinaloenses a Estados Unidos

BALLET FOLCLÓRICO

Llevarán bailes sinaloenses a Estados Unidos

La Compañía de Danza Folclórica Eldorado participará en el Festival Binacional de Grupos Folclóricos 2018, que se llevará a cabo en Sacramento, California el 1 de diciembre

Nelly Sánchez

Conservar las tradiciones mexicanas es lo que ha motivado a Jesús Leyva en sus más de 20 años de trayectoria como coreógrafo. Y esto lo ha movido a crear coreografías y a dirigir por casi 15 años la Compañía de Danza Folclórica Eldorado.

Y ese amor por la riqueza de la cultura sinaloense y mexicana, lo compartirá en Estados Unidos, durante el Festival Binacional de Grupos Folclóricos 2018, que se llevará a cabo en el Crest Teather de Sacramento California el 1 de diciembre.

Ahí darán dos funciones con un programa de Sinaloa y una más en Los Ángeles, donde complementarán el programa con bailes de México.

Llevarán la Fiesta de la Taspana, sones de tambora y polcas de Sinaloa, una investigación reciente del maestro Armando Félix Bojórquez, de la que Leyva creó la coreografía en Eldorado.

"Fuimos los primeros en bailarlo, tenemos dos años de que se creó, lo presentamos a nivel nacional en el Teatro Morelos, de Aguascalientes, en la Feria de San Marcos".

Como maestro de primaria, Leyva inició un grupo de danza folclórica en el municipio de Elota, donde trabajaba, agrupación que obtuvo apoyo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Elota.

"Pero en Eldorado no había nada y yo dije, quiero algo para mi pueblo, y empecé a platicarlo con amigos y aceptaron iniciar con esta aventura", comparte.

"Iniciamos con cinco mujeres y cinco hombres, dos ex bailarines míos que venían de Elota para apoyarme con los nuevos integrantes y se fundó de manera oficial, con una presentación, el 5 de enero de 2004".

Y para festejar, tendrán tres días de presentaciones, en las que participarán dos grupos de Oaxaca, uno de Chihuahua y uno del Estado de México.

"Habrá espectáculos durante tres días, incluyendo una participación con ex integrantes del Folclórico Eldorado, alumnos que ya no están en la compañía pero que fueron parte de su historia en otras generaciones".

Durante los festejos, harán un homenaje póstumo a Irene Núñez Sañudo, que fue bailarina de la agrupación, parte fundamental en el inicio de la compañía y recientemente falleció.

Desde su creación, la compañía ha sido independiente, todos los gastos en giras de presentaciones, los solventan los integrantes y sus padres. Pero no están cerrados a ningún apoyo.

El reto más importante en estos 15 años al frente del Folclórico Eldorado ha sido mantener entusiasmados a los jóvenes.

"Lo más importante es compartir el sentimiento nacionalista, de tradición, de costumbre, que se ha venido perdiendo, el joven de secundaria, preparatoria, que es lo que normalmente tengo, no les interesa mucho", comparte.

"Y mantenerlos ahí, buscarlos, encontrarlos con esas habilidades, es compartirles que nuestras costumbres y tradiciones tienen que conservarse y trasmitirse de generación en generación".

Desde su punto de vista, los jóvenes sí conocen esos valores, pero no los ponen en práctica, pues para los padres de familia es más cómodo verlos sentados, en su casa, con el celular, la tablet, la computadora y no desarrollan su creatividad.

"Nosotros buscamos que dejen el celular, que busquen y creen su coreografía".

Por eso, para él no hay mejor pago que es verlos bailar.

"Los alumnos no pagan las clases, esto es una labor social que hago, y la mejor paga que recibo de ellos es verlos en el escenario triunfar y el agradecimiento que ellos me puedan brindar, de quien recibimos apoyo es de Rafael Zamora, ex bailarín".

Actualmente, la compañía se integra por 32 bailarines, 5 personas de staff, que son madres de familia, un ingeniero de audio, y el director y coreógrafo.

Y a esta segunda gira por Estados Unidos, irán 20 integrantes, con el programa de Sinaloa y para complementar, sones de Jalisco y polcas de Chihuahua.

"Mantener las tradiciones significa para mí algo que no te podría explicar, pues desde niño me emociona mucho, conservarlas es parte de la historia fundamental, de dónde venimos y hacia donde vamos".

PARA SABER

La Compañía de Danza Folclórica Eldorado se ha presentado por casi toda la República Mexicana.

Su gira más larga ha sido de 23 días, en verano pasado, que se presentaron en Cuernavaca, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Durango.

Han participado en festivales como el de la Ciudad de México, el San Marcos y en los Congresos de Danza del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana AC., de la cual Jesús Leyva es Coordinador Regional de la Zona Noroeste.

En su repertorio cuentan con bailes de salón, programa nacional y estatal, de Sinaloa tienen danzas indígenas, mestizas, polcas y Costa de Sinaloa y Carnaval.

FRASES

"A mí me daba vergüenza bailar y una hermana del profe me invitó, conforme pasaron los años me gustó, fui agarrando experiencia, luego decidí estudiar danza, en la Escuela Superior de Ciencias y Artes Mukila Mazo".

Alán Ayala Félix

13 años en el Folclórico Eldorado

"Fui de las primeras bailarinas del grupo, me invitó Alán, que vio la motivación que yo tenía al ver bailar folclore, de ahí me nació el amor. Me retiré por cuestión de trabajo, pero donde uno es feliz vuelve y estoy de regreso, más motivada en demostrar al pueblo y otras personas la cultura hermosa del pueblo".

Grecia Morales García

"Empecé a los 8 años, al paso del tiempo me fui dando cuenta que era algo que me gustaba, me apasionaba y nunca lo quise dejar. Me salí un año y volví porque quería estar con los grandes... Entré de nuevo, fui a varias giras y son momentos inolvidables los que he pasado"

Gloria María Rubio Sicairos

8 años en el grupo