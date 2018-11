BEISBOL

Llevaré a Venados en mi corazón: Miguel Ángel González

El agente libre en las mayores reconoce que los rojos le abrieron las puertas en Estados Unidos; se muestra sorprendido por cambio a Tomateros

Rafael Moreno

Miguel Ángel González reconoce que gracias a Venados de Mazatlán y al beisbol mexicano nuevamente las puertas de Estados Unidos se abrieron y pudo debutar en Grandes Ligas.

Si bien la noticia de su cambio a Tomateros de Culiacán no la esperaba, sabía que tarde que temprano podía presentarse, debido a que no había tenido oportunidad en los pasados inviernos de ir a Mazatlán.

El ahora ex lanzador de Venados está tranquilo, es consciente del negocio del beisbol, en el que el pelotero está expuesto a los cambios, porque es parte de este espectáculo.

"Se comunicó conmigo Mario Valdez para preguntarme sobre la posibilidad de ese cambio de Venados-Tomateros, que si había algún inconveniente, le dije que no había problema, en eso yo no me meto, son cosas entre clubes y se respetan", explicó González vía telefónica desde su Florida.

El popular "Mariachi" se encuentra en su etapa de rehabilitación tras ser operado de su hombro derecho y su pronóstico de regreso a lanzar es el mes de julio del año entrante.

"Me operararon el pasado mes de julio de varias cosas del hombro, una de ellas es el manguito rotador, labrum (desgarro de hombro) y AC Joint (cirugía articular), por lo que volveré a lanzar suave en enero y en el mes de julio ya estar listo, es una recuperación de entre 10 a 12 meses".

El agente libre en Grandes Ligas guardará en el corazón siempre el cariño de la afición de Mazatlán y su directiva.

"Siempre se portaron (Venados) bien profesionales conmigo, es verdad que me sorprende el cambio, pero son cosas que pasan en el beisbol, es un trabajo como cualquier otro y eso puede pasar, son decisiones y se respetan.

"La afición de Mazatlán siempre fue excelente conmigo, mi carrera se la debo a Venados, si estoy acá es por ellos y por el beisbol de México, uno nunca quisiera salir de un lugar, sin embargo entiendo que ellos (Venados) necesitan un jugador como Jorge Vázquez para fortalecer su ofensiva y adelante, ya ahora son de Tomateros".

González, que debutó con los rojos en 2006-2007, confía en que el público del puerto lo reciba de buena manera cuando se dé el jugar en invierno.

"Espero si el próximo invierno voy a lanzar con Tomateros y me toca ir a Mazatlán, que la gente que le tengo un gran cariño, me reciba de buena manera, puesto que en lo personal a donde vaya siempre llevaré en mi corazón a Venados".