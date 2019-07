LlÃ©vate tu colchÃ³n Sealy en Coppel y participa para llevarte grandes premios

Llévate tu colchón Sealy en Coppel y participa para llevarte grandes premios

Simplemente calcula cuántas almohadas caben en una Toyota Avanza.

Noroeste/Publicidad

15/07/2019 | 05:15 AM

¿Te hace falta un colchón nuevo? Entonces te interesa esta promoción que tiendas Coppel trae para ti. No sólo te ofrece colchones Sealy a precios increíbles, sino que también en la compra de un modelo de esta prestigiosa marca recibes el derecho a participar para llevarte increíbles premios que incluyen hasta un auto.

Pero los premios no terminan ahí, ya que también se regalarán 2 motos, 3 pantallas, 2 refrigeradores, 2 lavadoras y 6 tablets. Con tanto por ganar, no hay razón para no participar, y aún más si ya necesitabas cambiar tu colchón por uno más confortable como lo garantiza la calidad de Sealy.

¿Pero qué hay qué hacer para participar? Simplemente compras tu colchón y calculas cuántas almohadas caben dentro de una Toyota Avanza, y así de fácil este auto o el resto de los premios pueden ser tuyos.

De esta manera, queda claro que en Coppel, con Sealy sí ganas. ¡Aprovecha en tu sucursal más cercana!