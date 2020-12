Está de luto el romance mexicano

Llora el gremio artístico y político la muerte del maestro Manzanero

Políticos, artistas y otras celebridades externan su pesar por la muerte del compositor Armando Manzanero; Secretaría de Cultura dará un homenaje en Bellas Artes, en cuanto se puedan abrir los recintos públicos

Blanca Rosa Hernández

28/12/2020 | 09:11 AM

El maestro Armando Manzanero falleció en la madrugada del 28 de diciembre por complicaciones del coronavirus. A las 3 de la mañana murió por un paro cardiaco que le causó la complicación que ya tenía de sus riñones, y que venía empeorando a causa del Covid.19.

Las reacciones del pueblo de México no se hicieron esperar y las redes sociales se volcaron en reacciones.

Una de ellas fue en televisión abierta nacional, en la conferencia de prensa mañanera donde el Presidente Manuel López Obrador se conmovió tras recibir la noticia de la muerte del maestro Armando Manzanero y, tras dedicar unas palabras al compositor, suspendió la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“…Como nunca, el que Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo. Entonces por eso, lamento mucho su fallecimiento, además un gran compositor. También representante de autores y de compositores de México. Enviamos a sus familiares, a sus amigos, a los artistas, a todos”, escribió el mandatario.

La familia de Manzanero publicó un comunicado en redes:

"Él hizo todo de su parte para salir adelante y continuar disfrutando del mundo y de la vida como solo él sabía hacerlo y para poder seguir alimentándose del trabajo, de la creación y del aplauso de todos ustedes".

En entrevista con la hija Mainca Manzanero dijo para ADN 40 que el domingo en la noche comenzaron a darle un tratamiento de diálisis para los riñones,que habían comenzado a fallarle, pero que tuvo un infarto a las 3 de la mañana.

“Yo lo vi antes, y me dio la bendición, me despedí de él...bueno, creo que él se despidió de mí. Fue un padre cariñoso que siempre estuvo al pendiente de nosotros. Deja un legado de amor a la vida, vivió amando a la vida y viviendo día a día”

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard publicó en Twitter:

"Lamento el sensible fallecimiento de Armando Manzanero, mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz.

La Secretaría de Cultura del país envío un mensaje a través de Twitter:

“La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX lamenta el sensible fallecimiento del músico yucateco Armando Manzanero, autor de cientos de canciones interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina. QEPD”.

Además dijo que en cuanto se tenga la oportunidad de abrir el Palacio de Bellas Artes se hará un homenaje como él se merecía con cantantes, con artistas, con músicos y su público.

El cantante Napoleón dijo para el noticieron ADN40 que no intentó comunicarse con el maestro porque no quería perturbarlo, pero desde que le avisaron lo que estaba pasando estuvo muy al pendiente de su salud.

“No intenté para nada molestarle, quería saber de él pero estuve atento paso a paso, y Rosario Díaz me habló de su estado de salud, que estaba mal y me puse mal, deambulando, y ya más tarde me habló Rosario para decirme lo que había pasado y desde entonces...me afecta mucho la muerte de las personas que amo”, externó en medio de sollozos.

"Para mí el romanticismo de Manzanero fue parte del cancionero popular mexicano, él era el pueblo de México..el pueblo se ríe mucho, es un pueblo humilde sencillo, valiente, lleno de muchas valores en esta vida y la música del maestro era eso, su múscia se va a quedar a vivir con el pueblo”.

Y agregó algunos recuerdos:

"Armando y yo compartimos momentos junto con José José. En Mérida compartimos momentos muy bonitos, es un gigante de la música, que le canta al amor, que respetó a la vida y él lo tuvo. Un gran ser humano enamorado del amor”.

En redes sociales se inundaba de lamentos y pesares, como el de la cantante María León:

"Mi corazón está roto... Un abrazo apretado y mucha fortaleza a Juan Pablo y a toda la familia Manzanero, qué pérdida más grande, pronta paz en sus corazones. Vuela alto Maestro Armando Manzanero. Corazón rojo"

El cantautor Aleks Syntek compartió su dolor:

"No encuentro palabras para expresar el agradecimiento y la enseñanza de mi gran maestro Manzanero y aún no puedo creer que se fue, es una pérdida enorme para la música en todo el mundo".

Ricardo Montaner públicó:

“Amado #ArmandoManzanero ,con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón ,te despido...siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ”

Epigmentio Ibarra, también escribió:

“Entre tú y yo no hay Nada Personal...”Recuerdo la 1era vez que,en casa del queridísimo Armando Manzanero,le escuchamos interpretar esta canción que escribió para nuestra primera Telenovela.Aprendí a quererlo y respetarlo tanto. Su música nos acompañará siempre!Descanse en paz.

La cantante Tabia Libertada externó su pesar:

“Qué tristeza, ME VAS A HACER FALTA, MUCHA FALTA, NO SÉ TÚ, Gran compañero de innumerables jornadas, Grandioso compositor, Irremplazable. Te vamos a extrañar mucho....mucho....querido y admirado amigo, ARMANDO MANZANERO, Buen viaje”.

El cantante español Raphael se unió al pesar de la muerte de Manzanero:

“ADORO, LA NOCHE EN QUE NOS CONOCIMOS... Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto”.

Susana Zabaleta hizo varias giras con el maestro y publicó un video y su pesar en redes sociales:

"Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Armando Manzanero... De volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto.

Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas.

Me quedo con el brillo de su mirada al ver cuánto amaba a sus nietos, a sus hijos.

Saboreo esas horas en su cocina o en la mía, mientras preparaba cosas deliciosas y me compartía sus secretos para que los alimentos supiesen mejor.

Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites.

Me quedé con las ganas de hablar y hablar del amor, de nuestros amores que fueron tantos.

¿Sabe una cosa Maestro? la música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración”.