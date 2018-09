DIF

Llora Rosy Fuentes ante desconfianza de la ciudadanía en el DIF

El DIF convocó a la ciudadanía a realizar donativos económicos para comprar lo que necesiten los damnificados y no sea donado

Karen Bravo

Rosy Fuentes Chávez, Presidenta del Sistema DIF Estatal, rompió en llanto al señalar la desconfianza de la ciudadanía de realizar donativos a la institución.

Recientemente el Gobierno del Estado y DIF convocaron a la sociedad a realizar donativos económicos para comprar aquello que se necesite y no haya sido donado, según detalló la funcionaria.

Fuentes Chávez estaba emitiendo un discurso de agradecimiento a una empresa que realizó un donativo para los damnificados de la tormenta 19-E, cuando comenzó a llorar por los señalamientos que han recibido a través de redes sociales.

"No se vale que señalen cuando a veces esto puede ser contraproducente", expresó.

"Y se los digo porque a veces sí lastima que la gente no tenga confianza y señale cuando estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo", dijo.

Fuentes Chávez exhortó a la ciudadanía a realizar los donativos en donde sea de su preferencia o que acudan ellos mismos a repartir los víveres. Y agradeció a las personas que se han acercado a DIF para llevar despensas.

"Qué bueno que si no lo quieren hacer a través de nosotros, que no lo hagan pero que sí lo hagan", expresó.

Que las ayudas a los damnificados se hagan llegar a través de los sistemas DIF es una manera de que no haya duplicidad y pueda abarcarse las zonas afectadas, por lo que sería más adecuado que la ciudadanía acuda a la institución para hacer su donativo. Además que cuentan con la infraestructura para el reparto, subrayó la funcionaria.

"Porque a veces, vuelca la sociedad y quieren ir, y resulta que ya fueron a esa comunidad y a veces la gente, desgraciadamente, no va a decir que no 'no me des' y se quedan otras comunidades sin atender", argumentó.

Es a través de redes sociales como la ciudadanía ha hecho señalamientos en contra de la institución, comentó Fuentes Chávez.

"No ataques, pero señalamientos que no es cierto, que no fuimos, que no quisimos dejar algún apoyo", aclaró.

"Ahorita me ganó el sentimiento, quiero ser sincera, no por eso, no por los señalamientos, porque no sé, amanecí sensible", expresó.