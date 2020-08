'Llueven' cancelaciones de viajes en apps de transporte en Culiacán por pago con tarjeta

Usuarios han manifestado que los conductores al ver que son viajes con tarjeta, no son recogidos por los conductores, al punto que algunos al llegar, piden que cambien la modalidad de pago

Antonio Olazábal

Durante la contingencia de Covid-19, muchos conductores de las aplicaciones de transporte, como Uber, están cancelando los viajes con tarjeta de manera continua en Culiacán, denuncian usuarios de estas plataformas.

Hay denuncias de personas en los que piden hasta ocho servicios con modalidad de pago con tarjeta, sin embargo los conductores al percatarse que no será un pago en efectivo, deciden cancelar el viaje.

Cuando alguien consulta el motivo de la cancelación, en el caso de Uber, el chofer solo dice que tuvo problemas con el viaje y reembolsos.

También los conductores antes de pasar por el usuario, preguntan por mensaje si el pago será en efectivo o tarjeta, si es con esta última modalidad, piden que se cambie el modo de pago, ya que de otra manera, no realizarán el servicio.

Un usuario comentó que ya se le hacía tarde para ir a su destino, y que no tenía efectivo, por lo que le dijo al conductor que lo llevara a un cajero automático, ya que sería la única forma en la que lo podía llevar.

El conductor argumentó que hacían esto porque Uber les estaba cobrando una comisión muy elevada, y que con la pandemia de Covid-19 el pagar las cuotas de por encima del 30 por ciento era incosteable para ellos.

Aldo Germán, otro socio conductor de Uber, compartió que él no entiende cómo los otros choferes no pagan sus cuotas a la plataforma. Él dijo aceptar cualquier modalidad de pago, tiene tres años y medio trabajando, y su calificación es de cinco estrellas.

"No entiendo por qué la gente no le paga a Uber, de todas maneras le tienes que pagar, no los entiendo, y yo sé, porque me han dicho, que es algo por lo que pasa mucha gente, yo la verdad agarro de todo, porque sé que le tengo que pagar, si no, pues te cancelan la cuenta", señaló.

En enero de este año esta plataforma de transporte dio de baja a 750 socios conductores en Culiacán, debido a que infringían las normas de Uber, ya que reincidían en el cancelamiento de viajes con tarjeta.

Sergio Baldit Parra, entonces gerente de Comunicación de Uber México del noroeste del País, señaló que esto era en pro de la demanda que había por la gente de la capital del Estado.

"Una de las acciones que vamos a tomar en Sinaloa después de escuchar las peticiones de nuestros usuarios, es mejorar la experiencia para aquellos que quieren pagar el servicio en nuestra plataforma, para las personas que quieran pagar con tarjeta", mencionó en aquel entonces.

Esta práctica se atenúa mucho en Sinaloa, así lo mencionaron los representantes de esta plataforma de transporte, sobre todo en Culiacán.