Lluvia no recarga mantos freáticos y la escasez de agua permanece - Noroeste

Lluvia no recarga mantos freáticos y la escasez de agua permanece

La gerente de la paramunicipal expresó que se siguen presentando problemas en los equipos de bombeo de muchas comunidades y eso es una clara muestra de que los mantos freáticos de donde se abasten siguen abatidos.

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La primera lluvia de la temporada que se presentó en Guasave la semana pasada no logró recargas los mantos freáticos, por lo que alrededor de 25 mil usuarios de la Jumapag siguen padeciendo escasez de agua, informó Paula Elena Gil Sandoval.

“Se nos queman los equipos de bombeo, esto es un síntoma de que está abatido el nivel freático y que es una consecuencia de la sequía”, expuso, “ahorita tenemos con que no está recuperado el sistema múltiple de Tamazula, que es uno de los más grandes que tenemos; Norotillos no lo hemos podido recuperar, estamos viendo con otro equipo para ver si podemos garantizar el suministro de agua, en Ranchito de Zavala tenemos problemas”, expuso.

Otras comunidades donde están teniendo dificultades para surtir de agua a los usuarios son Cruz Blanca, Nío, Gambino, entre otras, donde están apoyándose con pipas.

“Tenemos alrededor de 20 mil a 25 mil usuarios, la cuarta parte del municipio”, detalló, “si no es en su totalidad, no tienen agua todo el día, hay algunos que tienen poca agua y otros que no tienen”.

Gil Sandoval subrayó que con una sola lluvia difícilmente se recuperan en su totalidad las fuentes de donde se abastecen, ya que solamente un porcentaje se filtra y llega a los mantos freáticos, sin embargo, esperan que no tarde mucho en generalizarse las precipitaciones para que esos pozos se recuperen y se ponga fin al desabasto de agua.

La gerente de la Jumapag indicó que el tener fuentes de abastecimiento abatidas les eleva los costos ya que además de que se presentan descomposturas en los motores de bombeo que implican después gastar recursos para repararlos, tienen que llevar el agua en pipas en las zonas con problemas, lo que genera un gasto adicional en combustible.

Paula Elena Gil Sandoval

Gerente de la Jumapag