Lluvias dejan 17 coches varados; no hay lesionados

Esto fue por la imprudencia de los choferes, dice Protección Civil

Antonio Olazábal

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal, reportó que la lluvia que se presentó hoy en Culiacán dejó 17 coches varados, hubo casas a las que se les metió el agua, ramas caídas, pero no hubo personas lesionadas.

El funcionario municipal dijo que los percances en lo que a autos, se refiere se presentaron debido a la imprudencia de los conductores, dado que no es recomendable manejar cuando se presentan lluvias tan intensas, como lo fue la de hoy, misma que en algunas zonas llegó hasta los 75 milímetros.

"En cuestión de tránsito, hubo 17 vehículos que por imprudencia del conductor, ve que está el charco, le meten más duro para pasarlo, claro que se moja el motor y se para, en eso se reportaron 17 unidades, por introducción de agua", compartió.

"En lo que toca a los drenes, alcantarillas, todo el recorrido, no tuvimos ningún hecho que lamentar, saldo blanco, fue una lluvia de 50-75 milímetros, de acuerdo al informe preliminar del meteorológico, no hubo hechos que lamentar", agregó.

Martínez de Alba dijo también que hubo viviendas en Costa Rica donde el agua se metió a las casas, sin embargo, fuera de ahí no hubo percances de importancia en las sindicaturas de la capital Sinaloense, es por ello que los 42 albergues con los que cuenta todo el Municipio no fueron requeridos.

Añadió que durante las lluvias no se reportaron fallas en la energía eléctrica, y resaltó el saldo blanco, ya que no hubo ningún herido o decesos que lamentar, además desde que empezó a llover en la madrugada se estuvo monitoreando puntos inundables de Culiacán, como lo es la obra pluvial en el dren de la Agustina Ramírez, mismo que no presentó ningún problema.

"Hasta el momento no tenemos reportes de fallas de la energía, hay ramas caídas, pero es irrelevante, no pasó nada, ni tapó el tráfico, hay como 10 ramas que cayeron. No hay postes caídos, no hay reportes al momento. En términos generales a pesar que la lluvia fue copiosa, tuvimos saldo blanco", explicó.

"Desde las cuatro de la mañana estuvimos monitoreando, yo personalmente el dren, tiene una fluidez de agua buena, y no presentó ningún riesgo para las familias, el exhorto será a la constructora que no ponga la cimbra para evitar lo que pasó hace semanas", subrayó.

Recorre Alcalde zonas de riesgo

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán recorrió algunos sectores de Culiacán con la intención de de revisar posibles afectaciones por la lluvia suscitada el día de hoy en la capital del estado.

El primer Edil visitó la presa derivadora, así como el Fraccionamiento Infonavit Humaya, esto para verificar el funcionamiento de la obra pluvial que ahí se está construyendo, ahí se cercioró que esta lluvia no afectó a los vecinos del lugar.

“Aquí nos damos cuenta que las intensas jornadas de limpieza y concientización ciudadana han dado resultado positivos en beneficio del pueblo, porque podemos apreciar cómo corre el agua con casi nula presencia de basura y residuos sólidos”, mencionó.