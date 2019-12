Lluvias dejaron con pÃ©rdida total a 10 productores de camarÃ³n en Elota

Lluvias dejaron con pérdida total a 10 productores de camarón en Elota

El daño se concentró en aproximadamente cinco granjas de dicho municipio, las cuales estaban a dos días de cosechar el camarón, informó Raúl Leyva Retes, presidente del Comité Sistema Producto de Camarón

Karen Bravo

CULIACÁN._ Las lluvias que se presentaron la última semana de noviembre provocaron la pérdida total a cinco granjas de camarón en Elota, informó Raúl Leyva Retes, presidente del Comité Sistema Producto de Camarón.

“Hubo pérdidas importantes para unos cuantos productores, que si me preguntan que si fue grave, fue gravísimo, era camarón que estaba a punto de cosecharse, era camarón ya terminado; la lluvia fue miércoles y jueves, y tenían programada la cosecha para sábado y domingo”, dijo.

“Se quedaron en la calle esos productores”, lamentó.

Fueron aproximadamente 10 productores los que tuvieron pérdida total por las lluvias a unos días de cosechar el producto, en otras granjas de la entidad no se presentaron daños, agregó Leyva Retes.

“Ahí fue donde se concentraron los daños, en cuatro o cinco granjas, que si lo ponemos en contexto general, no fue grave, si me preguntan a mí, a mí no me dañó pero pregúntenle a los productores, sí fue pérdida total, fue gravísimo para ellos”, expuso.

Los productores con pérdidas están buscando apoyos por parte del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Pesca, para recuperarse, explicó.

“Sí han dicho que van a apoyar, esperemos que sí suceda”, dijo.

Los daños en algunas de las granjas afectadas fue la crecida de un arroyo cercano, el cual se llevó todo el producto.