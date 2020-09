Lluvias reavivan el temor a inundaciones en la Colonia 6 de Enero, de Culiacán

Colonos tienen miedo de que se repetir los sucesos del 2018, donde el arroyo del Piojo arrastró a tres mujeres e inundó hogares

Leopoldo Medina

Para Rocío Ruiz, habitante de la colonia 6 de enero, el 23 de septiembre del 2018 es una fecha que no podrá olvidar. Fue cuando las fuertes lluvias levantaron el arroyo del Piojo, al grado de inundar su casa, y perdió todas sus pertenencias.

A casi dos años de cumplirse ese evento, la madre de familia hoy vive con miedo, e incertidumbre que esa historia se vuelva a repetir, que el agua alcance de nuevo grandes alturas, o que la fuerza del arroyo arrastre a personas, tal y como lo vivieron la señora Rosa Nevárez Meza, de 87 años, Andrea del Rosario y Carmen, a quien dijo ella conocía.

“Recuerdo ese día y me dan muchas ganas de llorar, porque lo perdimos todo, el agua llegó de una y no alcanzamos a rescatar mucho, todo sucedió muy rápido, el agua se metió por todos lados, mi esposo y mis hijos nos cruzamos a la casa de mi cuñada para que nos diera asilo”, recordó.

Compartió que al igual que a ella, la creciente del arroyo inundó la casa de su cuñada, sin darle tiempo de poder rescatar algo, permaneciendo ambas familias en la planta alta, viendo cómo el agua destruía sus pertenencias.

“Todo se perdió, muebles, ropa, colchones, electrodomésticos, la comida que teníamos, fue un día muy difícil para todos los de la colonia, pero tuvimos el apoyo de la gente, de los mismos vecinos, quienes nos daban comida, algo de ropa, como podían nos echaban la mano”.

Recordó que hasta la fecha poco a poco se han ido recuperando, pero aún hay miedo, incertidumbre de que esta tragedia se repita esta temporada de lluvias.

“Tenemos miedo, imagínese que empieza a llover y ya no duerme uno, estoy con el Jesús en la boca; dicen que ya arreglaron la tubería, no sabemos si sea cierto o no, pero como sea hay miedo, y ojalá no tengamos que vivir eso de nuevo”, resaltó Rocío Ruiz.

Compartió además que tuvieron que pasar algunos meses resguardados esperando a que el agua bajara, y empezar a salvar lo que se pudiera, y así empezar de nuevo.

Al igual que Rocío Ruiz, quien también lo perdió todo ese día fue el señor Carlos Enrique Obeso, quien tiene más de 52 años viviendo en esta colonia. Para él ese día jamás será olvidado, cuando la fuerte corriente del arroyo lo hizo abandona su casa para subir al cerro, y resguardarse, evitando ser arrastrado por la corriente, o morir inundado en su casa.

“Gracias a Dios ahorita no han llegado lluvias muy fuertes como las anteriores, por ese lado estamos tranquilos, porque la vez pasada llovió machín, el agua llegó casi a los metros de altura en mi casa, se me echó a perder todo, tenían que movernos en lancha", relató.

"Este año esperamos no vuelva a pasar eso, porque no sé qué vamos a hacer”.

El vecino de la colonia 6 Enero pidió a las autoridades que presten este año mayor atención a este sector de Culiacán, para que revisen tuberías, o hagan los cambios que tengan que hacer para evitar que se inunde esta colonia otra vez.