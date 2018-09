LMB Diablos Rojos cierran preparaciÃ³n rumbo al inicio de la postemporada

BEISBOL

LMB Diablos Rojos cierran preparación rumbo al inicio de la postemporada

La 'Pandilla Roja' recibe este lunes y martes a Pericos de Puebla

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Este domingo los Diablos Rojos (32-24) cerraron su preparación de cara a los dos primeros juegos de playoff que sostendrán a partir del 10 de septiembre en el Fray Nano cuando reciban la visita de los Pericos de Puebla (29-27), esta primera ronda de postemporada es a ganar cuatro de siete juegos posibles.

Para el mánager escarlata, Victor Bojórquez, la "Pandilla Roja" se encuentra al 100 por ciento tanto física como mentalmente para encarar esta ronda de postemporada.

“Los muchachos cerraron fuerte y estos días nos han servido para hacer los ajustes necesarios y tenemos una espinita clavada de la primera temporada y venimos por la revancha, pero vamos paso a paso, el equipo afortunadamente se encuentra sano y listos para recibir a los Pericos de Puebla”, comentó Bojórquez.

Los Diablos Rojos tienen preparados a los primeros cuatro lanzadores para este playoff, iniciando con Luis Alonso Mendoza (1-3, 3.95) y el dominicano Frankie de la Cruz (4-3, 7.07) para los dos primeros duelos frente al equipo verde. En los juegos tres y cuatro que se llevaran a cabo en el parque Hermanos Serdán son el campeón de juegos ganados en la temporada regular Patrick Johnson (7-2, 3.86) y el regiomontano Carlos Antonio de León (6-2, 3.00) que fue el líder de efectividad de los abridores del México.

Para el dominicano Yeison Asencio que fue el mejor bateador de la "Pandilla Roja" en cuanto a porcentaje se refiere con un grueso .386 que le sirvió para ser el tercer mejor bateador del circuito, estos Diablos están para cosas grandes.

“Desde que yo llegue aquí, me he sentido como en una familia, nadie se siente más que otro y todos somos iguales, eso es importante y nunca me había tocado vivir algo así, el equipo esta pasando por buen momento y creo que estamos listos para los playoffs, Diablos va a pelear fuerte y de eso puede estar segura la afición, vamos con todo en la postemporada”.

Los dos primeros juegos de playoff entre Puebla y el México se jugarán en el Fray Nano el lunes 10 y el martes 11 de septiembre, se cantará la voz de playball en punto de las 18:00 horas.

En la temporada regular Pericos y Diablos se enfrentaron en seis ocasiones, de las cuales la Pandilla Roja se impuso en cuatro ocasiones a Puebla, ganando la serie en el Fray Nano por limpia (3-0) y en el Hermanos Serdán los Pericos se llevaron el compromiso dos juegos a uno.

Jugando como visitantes, la novena dirigida por Lorenzo Bundy tuvo marca de 11 ganados y 18 derrotas, mientras que el México jugando en el Fray Nano fue el mejor equipo local de la zona sur con 18 triunfos por 8 descalabros.

En cuanto al bateo colectivo se refiere, los Pericos de Puebla fueron la mejor ofensiva de la Liga Mexicana, bateando para .313 de porcentaje; y los Diablos Rojos ocuparon la segunda posición del circuito bateando en conjunto para .309 de average. Tanto los poblanos como la Pandilla Roja conectaron 44 cuadrangulares en la temporada.

Los pítcheres abridores de los Pericos de Puebla que han venido trabajando regularmente durante la temporada son: Wirkin Estévez (2-1, 3.74), Daniel Flores (4-2, 3.24), Romario Gil (4-0, 2.47), Enrique Oquendo (3-2, 4.68), Josh Outman (1-2, 4.50) y José Piña (2-4, 6.90). Los líderes de juegos ganados por Puebla son Daniel Flores y Romario Gil con cuatro triunfos cada uno. El líder de ponches de los Pericos es Enrique Oquendo con 58 abanicados. Y el cerrador Jeff Johnson consiguió 14 salvamentos.

En la historia de los Playoffs desde 1973 al 2018, la novena representativa de Puebla y Diablos Rojos se han enfrentado en seis ocasiones en la primera serie de postemporada, con cinco compromisos ganados por el México y uno por la novena de la Angelópolis cuando se llamaban Ángeles Negros en 1986.

En total en la primera ronda de postemporada el México ha ganado 22 juegos por 15 triunfos de Puebla. Solo en una ocasión el México se ha enfrentado a los Pericos en el Serie Final de la Liga Mexicana, y fue en el 2014, cuando los Diablos conquistaron su décimo sexto campeonato al ganar en cuatro intensos duelos el banderín de la LMB.