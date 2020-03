LMP oficializa histÃ³rica alianza de transmisiÃ³n exclusiva por Sky

LMP oficializa histórica alianza de transmisión exclusiva por Sky

A partir de la próxima campaña, el circuito invernal será transmitido por dicho servicio de televisión satelital

Carlos Robles

05/03/2020 | 10:58 AM

MAZATLÁN._ En la búsqueda por tener un mayor alcance a nivel nacional e internacional, la Liga Mexicana del Pacífico anunció este jueves su nueva alianza con el servicio televisivo Sky.

Esta unión entre ambas instituciones tiene la finalidad de darle una mayor proyección al beisbol del Pacífico en toda la República, considerando ésta una oportunidad extraordinaria, a partir de la Temporada de Invierno 2020-21.

Así lo dio a conocer el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, junto a Juan Carlos Muñoz, director de Programación Sky, y Marco Antonio Rojas, director de Mercadotecnia Sky.

“Por primera vez, el beisbol se acerca al lugar que se merece, como el deporte que más crece año con año y está llegando al hogar de todos sus aficionados”, dijo Canizales en la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Televisa Chapultepec, en la Ciudad de México, misma que fue transmitida a las diferentes plazas del circuito invernal y en Mazatlán se siguió en el estadio Teodoro Mariscal.

Asimismo, otra de las novedades será que la Serie del Caribe será un producto que conformará esta unión que tendrá una duración de por lo menos 4 años.

Por tal motivo, será la Serie del Caribe de Mazatlán en el 2021 la primera en ser transmitida a raíz de esta alianza.

Además, a través de la aplicación móvil Blue To Go Video Everywhere, los suscriptores de Sky podrán disfrutar en vivo cada juego, en cualquier lugar desde sus dispositivos móviles.

ALGUNOS DETALLES DE LA ALIANZA