Lo dice experto del Banco de México: Economía aún sufre el efecto Peña

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, cree que el PIB no llegará a la meta 2019

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La economía mexicana lleva cinco trimestres con un crecimiento promedio anual de 0.04 por ciento, es decir, tres de ellos corresponden al sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó su último año con una desaceleración importante, dice Jonathan Heath Constable, subgobernador del Banco de México (Banxico), en entrevista con SinEmbargo.

“Definitivamente hay una debilidad en la economía mexicana, sin embargo, tres de esos cinco trimestres hay que achacarlos al sexenio de (Enrique) Peña Nieto, quien deja su último año con una desaceleración importante”, asegura Heath Constable, quien desde enero forma parte de los cinco integrantes del Banxico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el miércoles el dato del Producto Interno Bruto (PIB), el cual aumentó 0.1 por ciento en términos reales en el trimestre abril-junio frente al trimestre previo.

La estimación oportuna del PIB mexicano en el segundo trimestre de 2019 sorprendió con un ligero avance.

En semanas previas, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibanamex, Banorte, Oxford Economics y Pantheon Macroeconomics adelantaban una contracción de la economía mexicana que podría rondar entre el 0.2 y el 0.5 por ciento.

Los analistas dejaban poco espacio al optimismo y ya hablaban de una recesión si el PIB mexicano hubiera caído este segundo trimestre, pues se cumpliría la regla de dos trimestres de caídas consecutivos, sin embargo no ocurrió así.

Jonathan Heath, de 64 años, considera que el debilitamiento de la economía mexicana no es responsabilidad total del nuevo Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Lo primero que hay que destacar es que la economía está estancada, no ha crecido en los cinco trimestres, pero no es como lo dicen muchos analistas, que lo quieren rápidamente achacar al nuevo Gobierno, eso no es justo”, explica.

Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un plan que movilizará 485 mil millones de pesos para apoyar la economía. El titular de la dependencia, Arturo Herrera, señaló en conferencia de prensa que actualmente se vive “un proceso general de desaceleración de la economía a nivel global”.

Para Heath, quien es doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, estas medidas pueden ayudar a la economía porque van dirigidas a tratar de corregir el subejercicio del Gasto Público, sin embargo, ve poco probable que el Gobierno logré alcanzar su meta de crecimiento para este año, que es de entre 1.1-2.1, según las previsiones de Hacienda.

“Lo primero que hay que hacer es echar a andar el Gasto Público y esperar a ver si Estados Unidos aprueba el tratado comercial, si eso ocurre entonces pudiéramos encontrar algo de crecimiento para fines de este año”, expone. “Ya con lo que hemos visto en los primeros dos trimestres del año se ve difícil tener un crecimiento arriba del 1 por ciento”, considera el economista.

Sobre la relación que mantiene el Banxico con el Presidente López Obrador, el Subgobernador del Banco Central del país afirma que “es buena y hay una relación de respeto total”.

– El Inegi publicó hoy el dato del crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2019, el cual mostró un avance de 0.1 por ciento, contrario a lo que habían pronosticado las corredurías. ¿Cree que es suficiente este crecimiento?

"Primero, no creo que se hayan equivocado demasiado las corredurías porque el crecimiento promedio anual de los últimos cinco trimestres es 0.04 por ciento, que si lo redondeamos a un solo decimal es de 0.0 por ciento, entonces hemos crecido en promedio 0 por ciento en los últimos cinco trimestres".

"Yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que no todo lo podemos achacar al nuevo Gobierno, este estancamiento de la economía viene desde el año pasado y tiene que ver con muchos factores que se estaban gestionando desde entonces y que no es simplemente la llegada de un nuevo Gobierno".

"El estancamiento (de la economía) viene por el hecho de que está (Donald) Trump en Estados Unidos, por el acuerdo del libre comercio en el aire, que no sabemos si se va a actualizar o no, y esto ha hecho que la inversión privada se encuentre estancada desde hace varios años".

"Si bien hay una definición mediática de dos trimestres negativos para que haya una recesión y mucha gente está diciendo eso, pues simplemente es una regla de aproximación y no define el cuadro de una recesión. El hecho de que si hubo recesión o no es un debate que todavía sigue e el aire, sin embargo, creo que al final de cuentas no importa la etiqueta que le queramos poner, definitivamente es una economía que no ha crecido en cinco trimestres".

– Esta semana, el martes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un plan para movilizar 485 mil millones de pesos para apoyar la economía. ¿Considera que este apoyo es suficiente?

"Hay varias cosas que explican el bajo desempeño de la economía, uno de ellos es el subejercicio del Gasto Público que hemos visto al inicio de este sexenio, y este paquete de medidas está dirigido precisamente a tratar de corregir este subejercicio, pero no es lo único que explica el mal desempeño: uno es el hecho de que la inversión privada está estancada y otro es una desaceleración muy marcada en las exportaciones, incluso a una desaceleración en el consumo de los hogares".

"Lo primero que hay que hacer es echar a andar el Gasto Público y esperar a ver si Estados Unidos aprueba el tratado comercial y si eso ocurre entonces pudiéramos encontrar algo de crecimiento para fines de este año".

– El Presidente dijo en una entrevista con Bloomberg que le gustaría que el Banxico bajara las tasas de interés y se mostró respetuoso de su autonomía. ¿Cómo ha sido la relación del organismo con el Ejecutivo federal?

"La relación con el Jefe del Ejecutivo federal es buena, no hay duda que el Presidente ha respetado la autonomía, nada ha cambiado…. hay una relación de respeto total tanto del Banco de México hacia el Presidente como de él a la institución, y eso no ha cambiado en absoluto".

– ¿Cómo ve el panorama de la economía mexicana actualmente?, ¿considera que el Gobierno federal podrá llegar a su meta de crecimiento este año?

"Ya con lo que hemos visto en los primeros dos trimestres del año se ve difícil tener un crecimiento arriba del 1 por ciento. Creo que todavía hay posibilidad de que la economía pueda repuntar en el cuarto trimestre, sin embargo, no nos van a dar los números para poder tener una cifra más respetable. Es un hecho que empezamos la primera mitad del año con un estancamiento que se venía observando desde el año anterior y aunque la economía se recupere en la segunda mitad del año, pues la aritmética no le va a permitir un crecimiento mayor".