Lo dirÃ¡ el futuro, dice Slim frente a AMLO, sobre retomar aeropuerto de Texcoco

Lo dirá el futuro, dice Slim frente a AMLO, sobre retomar aeropuerto de Texcoco

El empresario asegura que México es un paraíso

Noroeste / Redacción

27/08/2019 | 09:41 AM

"Eso ya lo dirá el futuro", fue la respuesta del empresario Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, al ser cuestionado sobre si era buena idea de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, Estado de México, al que calificó como "proyectote".

Sin embargo, el hombre más rico de México destacó que se trata de "uno de los mil 600 proyectos de inversión" que hay en el país, además de que indicó la relevancia de los programas de desarrollo, sobre todo en el sureste del territorio nacional, ya que hay una necesidad de infraestructura muy importante que puede ser tomada por inversionistas nacionales y de la banca.

"Hay proyectos que ya tienen la ingeniería básica y en ese sentido yo tengo una gran confianza" abundó Slim Helú, quien consideró, también, que hay mucha confianza e interés del sector privado para invertir en México, por lo que la situación de estancamiento económico puede revertirse con mayor inversión del Gobierno y los empresarios.

"La tasa de interés en Europa es negativa, en Estados Unidos es de 1.5 por ciento a largo plazo. En Suiza y Japón es negativa. México es un paraíso donde pueden tener tasas de 8 por ciento en Cetes [Certificados de la Tesorería]", comentó el empresario tras el anuncio de acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las constructoras de gasoductos.

Slim abundó que México está en una situación en la que el crecimiento puede ser cero, o dos 0.2 o 0.8 por ciento, pero eso no es importante, sino que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas del Gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar a partir este año.

"El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, si no porque tiene mucha o poca demanda, si tiene demanda invierte y si no es un tonto, va a perder sus actividades [...] Para el caso nuestro, tenemos el gusto de que al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones", declaró.

"La gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo en Texas donde ya tenemos las conexiones y red de gasoductos", agregó, para luego decir que la activación de estas permitirá al país hacer uso de un gas muy barato que sustituirá el diésel y combustóleo, que no solo son mucho más caros, sino contaminantes.

"Entre lo que negociamos con la Comisión Federal de Electricidad fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén utilizando, sobre todo en los gasoductos que tenemos en Estados Unidos, se puedan obtener ingresos en cuanto a que se renten a terceros y con un buen posible ingreso para la CFE de hasta el 50 por ciento del ingreso bruto", detalló el empresario.

"También va a permitir, en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo del Sureste cuando se pueda llevar tanto gas importado como que se pueda usar el gas nacional para suministro", mencionó el multimillonario.

AEROPUERTO DE TEXCOCO YA HABÍA ENFRENTADO A SLIM Y AMLO

El 26 de marzo pasado, López Obrador afirmó que Slim Helú "se retirará" de sus actividades económicas en este sexenio. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que el multimillonario le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

"Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", aseguró López Obrador.

"Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros", abundó el presidente.

En abril del 2018, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México enfrentó al entonces candidato presidencial -puntero en las preferencias electorales- y al presidente del Grupo Carso, uno de los principales inversionistas en el proyecto.

En ese entonces, Slim Helú advirtió que cancelar el NAIM sería suspender el crecimiento económico del país. "Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Ésta es una decisión que se tomó hace cinco años", afirmó el multimillonario, el hombre más rico de México.

Operadora Cicsa, de la que es propietario, y la española FCC Construcción, donde es accionista de control, fueron parte de consorcios que ganaron los contratos para construir el Edificio Terminal y la Pista 3 del aeropuerto en Texcoco, hoy cancelado.

A la pregunta sobre un eventual triunfo de López Obrador, Slim Helú admitió en ese entonces que le daría miedo lo que siga, si todas las decisiones se toman con el mismo criterio que en el caso del NAIM.

"Hay un riesgo de que se tomen decisiones equivocadas", indicó.

En seis años, la fortuna del magnate mexicano pasó de ser la más grande a nivel mundial a ocupar el décimo puesto. En la actualidad, su patrimonio asciende a cerca de 55 mil 500 millones de dólares (mdd). Es el décimo a nivel mundial. No obstante, aún conserva el título del hombre más rico de México y de Latinoamérica.