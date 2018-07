Lo efímero, congelado en una imagen de Rafael Villalba - Noroeste

Lo efímero, congelado en una imagen de Rafael Villalba

El fotógrafo mazatleco inaugura exposición este viernes, en el Museo de Arte del puerto

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La danza es su objeto de deseo, despierta en él una obsesión por congelar imágenes, por captar con una cámara el momento de la expresión, la fuerza que explota en un salto, el guiño que provoca una sonrisa. Rafael Villalba resume en 19 fotos su admiración por el trabajo de Delfos.

La danza contemporánea lo reconcilia con la vida, por eso el nombre de la muestra es En el regazo de Delfos y se va a inaugurar este viernes, a las 19:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

“Desde hace años he retratado a Delfos a través de la fotografía, y para mí ha sido un regocijo, desde que entras en el Teatro Ángela Peralta sientes el ambiente que la danza contemporánea define en cada una de sus funciones”, comentó.

“La calidad de la imagen determina la capacidad que tiene la foto de entablar un diálogo con los espectadores que se acercan. La danza me reconcilia con la vida, encuentro respuestas cuando estoy viviendo la experiencia de ver esas imágenes en movimiento gracias al equilibrio de las composiciones. La danza es un pretexto maravilloso para usar la cámara y es un motivo espléndido para captar la energía que el cuerpo humano genera”.

El reto de la iluminación

Las coreografías están iluminadas de una manera muy tenue, esto enfrenta a los fotógrafos a un reto técnico muy grande porque es con la luz con la que trabajan y si se dispone de muy poca es necesario hacer uso de otras herramientas para conseguir tomas que conmuevan al espectador.

“Otro factor que aumenta el grado de dificultad son los movimientos rápidos de los bailarines, esa realidad a la que nos enfrentamos los fotógrafos en un espectáculo de danza contemporánea es compensar la iluminación que es deficiente, eso te obliga a esforzarte para que los personajes de tus composiciones sean captados con la fuerza necesaria y las composición tengan un equilibrio”, comentó.

El artista de la lente, que tiene un año trabajando para Noroeste Mazatlán, platicó que es la segunda exposición individual que lleva a cabo.

"La primera la hice en el 2009, en esa también el tema fue la danza contemporánea. Para mí está disciplina artística es fuerza, movimiento, estética y pasión, todo eso provoca muchas inquietudes, expresa los sentimientos de la sociedad contemporánea", agrega.

"Los cuerpos crean emociones mediante el arte, los temas que tocan los coreógrafos me conmueven, me provocan , me hacen reflexionar, encontrar respuestas sobre la existencia y trato de que las imágenes de mis fotos expresen eso”.

El común denominador de las imágenes que se van a exponer en el Museo de Arte de Mazatlán es el cuerpo humano, su movimiento paralizado en una imagen dejan una memoria de lo efímero de la danza contemporánea, algo que desaparece pero que gracias al lenguaje de la luz queda una huella del destello de su fuerza y su mensaje.

RAFAEL VILLALBA

- Rafael Villalba estudió Comunicación visual en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la CDMX.

- Trabaja en Periódico Noroeste Mazatlán desde hace un año.

- En el regazo de Delfos se inaugura este viernes, en el Museo de Arte de Mazatlán. Es su segunda exposición individual; la primera la presentó en el teatro Ángela Peralta.