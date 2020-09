Lo ideal es que ya se regrese a las aulas, pero aún no puede hacerse: Rocha Moya

El Senador que preside la Comisión de Educación destacó que será cuestión de tiempo para que ya se puedan tomar clases presenciales, pero todo dependerá de lo que digan las autoridades de salud

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Lo ideal sería que ya regresaran las clases presenciales en Sinaloa y en el País, pero aún no es posible, lamentó Rubén Rocha Moya, Senador de la República.

El morenista indicó que quien determinará la apertura de las escuelas serán las autoridades de salud, pero avisa que ya falta poco, sobre todo en lugares donde el semáforo epidemiológico está en verde, signo de que los niveles de contagios en las localidades son mínimos o nulos.

“Sería lo ideal, el tema es que no puede hacerse, la recomendación sanitaria aún no lo permite porque las escuelas son muy tumultuosas y pueden ser espacios de contagios y de rebrote; sin embargo se está estudiando esa posibilidad, no está descartada y espero que pronto se pueda, es importante”, mencionó.

Actualmente hay nueve municipios en el semáforo epidemiológico en verde; Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio, Elota, Cosalá, Mocorito, Angostura y Choix tienen el nivel de contagios más bajos de la pandemia de Covid-19 en la entidad.

Es por ello que al igual que Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, ve que posiblemente se aperturen las escuelas en estos municipios, pero todo dependerá de lo que digan las autoridades de salud, quien por ley, tienen la última palabra.

“Yo también (ve un regreso pronto a clases), estamos en esa idea, lo he platicado yo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pero va a depender, como todo. Hay un artículo de la Constitución que es el 73 fracción 16, que dice que en épocas de contingencia, quien toma las medidas para el cuidado es la Secretaría de Salud y todas las autoridades están obligadas a respetarlo... con semáforo verde se supone que ya no tendríamos problemas”.

