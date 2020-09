Lo importante de la educación a distancia es combatir la deserción escolar: SEPyC

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Lo importante de la educación a distancia en la pandemia del Covid-19 es que se está combatiendo la deserción escolar y llegar juntos, por ello es importante que como sea, incluso con señales de humo todos se unan y ningún estudiante se quede fuera, enfatizó el Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.

En una reunión del Comité de Seguridad Escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 38, ubicado en la Colonia Casa Redonda, manifestó que lo que ocurre actualmente nunca había pasado, ahora los profesores se han estado preparando para la educación a distancia que no es solamente agarrar el teléfono o la plataforma sino cómo acompañar a una familia que no tiene Internet.

“¿Y saben qué? Nadie está obligado a lo imposible, si no tiene computadora pues no tiene y entonces ¿quién le tiene que acompañar?, el profe, el profe tiene que saber que esa mamá sale a trabajar muy temprano y no puede mandar evidencia todos los días y entonces ¿cómo va acompañar a ese niño?”, continuó Mejía López ante directivos, maestros y padres de familia de dicho plantel.

Añadió que ya no nada más se trata de tener 94 por ciento de cobertura en los niños y niñas, sino además tener docentes que sean preparados.

“¿De qué se trata la educación a distancia? De una cosa bien importante, yo tengo niñas de secundaria, ustedes en preparatoria, bachilleres, en cómo se sienten los jóvenes y eso no es romanticismo, es una realidad, cuando a un joven le dices que no puede salir, que de la noche a la mañana no puede venir a la escuela, dejó de ver al amigo, dejó de ver a la amiga”, continuó.

Además se empieza a vivir una situación en la casa cuando son 50 metros cuadrados y son siete en la familia, luego cada vez que el papá se mete la mano al bolsillo saca menos monedas, la mamá también, empieza a subir la presión social, por eso es bien importante que los profesores no corrieran y lejos de correr que se metieran.

“Y ahora va a ser igualmente importante que traten de ver si todos los que deben de estar están, hay 132 mil 573 niños, niñas y jóvenes a los cuales les estamos dando seguimiento ¿por qué?, porque lo que estamos combatiendo es la deserción, no si hay nueves y dieces, que para empezar las escuelas no son para nueves o dieces, son para jóvenes que sepan tomar decisiones en la vida y puedan defenderse ahí en la calle, en el contexto”, enfatizó el titular de la SEPyC en Sinaloa.

Por ello dijo que cuando en el Cobaes empiecen las clases el 21 de septiembre el ejercicio es de que estén todos los que tienen que estar, porque los van a llevar juntos a la orilla del río.

“Si están juntos a la orilla del río cuando baje la corriente van a poder pasar, pero si están desperdigados solamente los que estén a un lado, a la orilla del río son los que vamos a llevar, y no se trata de llegar, sino de llegar juntos, eso va ser muy importante, cuando hay un comité de mamás se dice falta el hijo de la Pancha, no está el hijo de la Gloria, es que no le han podido avisar porque se fue al rancho”, recalcó Mejía López.

“O está en Puerta de Canoas y allá no está llegando el Módem, se fue al Tecomate de la Noria, pero ustedes saben quién está haciendo falta, necesito, vengo a pedirles que así como sea, señales de humo, vénganse, no se nos queden fuera, por eso ha sido un esfuerzo tremendo lo que ha hecho Cobaes, lo que ha hecho Conalep, lo que han hecho las primarias, secundarias”.

Recalcó que en ningún estado del país más que Sinaloa, los directores de preescolar, primaria y secundaria tienen nombre y apellido de los niños que está haciendo falta y los están yendo a buscar, y dijo estar seguro que también se está haciendo lo mismo en nivel media superior y en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque de lo que se trata es de llegar juntos.

Tanto en la reunión de dicho comité como en entrevista precisó que actualmente de 132 mil alumnos para el ciclo escolar 2020-2021 en Sinaloa se han localizado registrados 93 mil de ellos, sin embargo, eso no quiere decir que los otros 39 mil estén faltando porque lo que se hizo primero fue poner una plataforma a disposición de los padres de familia en el tema de las inscripciones.

“Eso nos permitió tener todos los datos, pero luego en mayo se cerraba el proceso y vino la pandemia, luego extendimos de mayo a junio y de junio a julio y ahora lo extendimos al 11 de septiembre, además de eso les dimos la posibilidad de que si no tenían un documento, además de que flexibilizamos la entrega de documentos”, agregó.

“También la eficientamos en cuanto a que no pedimos ya todos los documentos que antes se pedían, por ejemplo la Cartilla de Vacunación”.

Puede haber papás que todavía no hayan terminado ese proceso, pero cuando llegan a la escuela no se le está prohibiendo la entrada al niño, niña o joven, nadie se va a quedar fuera por un trámite burocrático, continuó.

Al llegar el 11 de septiembre se va a dar un plazo para que se vea cuántos jóvenes a los que se les estaba dando seguimiento se tienen inscritos, reiteró el titular de la SEPyC.

También dijo que la educación a distancia se brindará de acuerdo con las circunstancias de cada lugar, en algunos sitios será a través de Internet, de televisión, en algunos sitios que nada más llega la radio a través de ese medio se brindarán las clases o por medio de cuadernillos a comunidades más apartadas, pero lo que se busca es que nadie se quede sin educación.