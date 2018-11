INSTITUO DE CULTURA DE MAZATLÁN

Lo más difícil es crear público: Raúl Rico

El promotor cultural deja sin deudas y con saldo a favor al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán

Héctor Guardado

Raúl Rico ex director del Instituto de Cultura, aseguró que al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en las últimas cuatro administraciones municipales, lo dejó sin deudas y con saldo a favor.

“Se pagó la totalidad de los pasivo proveedores, quedó la obligación de pagar los impuestos del próximo mes que se deriva de las actividades que realizamos por 1 millón 327 mil pesos, pero estamos dejando 2 millones 558 mil pesos, que es suficiente para pagar y van a quedar en cuentas más de 1 millón de pesos”, dijo.

“También dejamos pagados los nuevos equipos de teatro, que es la rehabilitación total del sistema contra incendios, una pantalla gigante de 10 x 8, sistema de comunicación, consolas nuevas y cableados, eso suma 5 millones 800 mil pesos que ya están aprobados, pagados y depositados en cuenta, sólo falta licitarlo, ese dinero etiquetado va a ser vigilado por el propio Instituto de Cultura, la Secretaria de Cultura y el Consejo Ciudadano de Cultura”.

En el 2011 todavía era muy difícil llenar con público el teatro Ángela Peralta y cualquier foro en donde se ofrecieran espectáculos culturales.

"El público participaba con su presencia cuando había algún pariente o un amigo en los escenarios, cuando empezamos a traer espectáculos de grupos profesionales tuvimos que hacer el trabajo de un misionero, trabajar persona por persona, invitamos a la gente por teléfono, le hablábamos a cada uno, ofrecimos boletos gratuitos, el 50% eran invitaciones personales por escrito, adscripción de grupos organizados de escuelas”, compartió.

“Ahora se llena el teatro y el 90% son boletos vendidos, las personas adquieren sus boletos, salvó los programas que están hechos para crear públicos entre los niños. En este momento existe una demanda natural de espectáculos y la gente exige que sean de calidad para comprar su boleto, en Mazatlán ya hay un público formado e informado en el sentido que tiene elementos de comparación, son críticos de lo que se presenta en Mazatlán, no es una ciudad nueva en las artes”.

La Camerata Mazatlán

“Podemos tomar como ejemplo la Camerata Mazatlán, tratamos de armar programas para que se ganara las simpatías del público como La Camerata va al cine, Camerata rock que consiguió que públicos reducidos se acercaran al teatro a escuchar música, paralelamente fuimos induciendo una programación clásica y contemporánea, que el público fue adoptando y queriendo poco a poco”, señaló.

“Cuando tocaron la Quinta de Beethoven la Camerata demostró que había un grupo musical sólido que podía tocar con mucha calidad, a partir de ahí sus conciertos se llenaron, asi sucedió con la Quinta de Beethoven y El concierto Emperador, también de Beethoven”.

Recordó que la irrupción de la música en el teatro tuvo su clímax de público en el Festival Cultural Sinaloa con Enrique Patrón dirigiendo la Orquesta Filarmónica del Estado de México en 1990.

“Fue necesario acordonar el teatro porque la gente quería entrar al teatro y ya no había lugares. Sostener ese interés ha sido más difícil, pero se logró”, aseguró.

“Tengo mucha fe en que esto va a continuar porque los conciertos y las artes en general tienen una demanda en Mazatlán, ya se entendió que las artes tienen una labor social y artística, el programa cultural es importante para Mazatlán, la clave del éxito de una programación cultural es la calidad y la diversidad porque el público mazatleco es muy heterogéneo, una parte ama el ballet, otra adora la ópera, uno más la música contemporánea y para prueba ahí está el reciente éxito del concierto de música de tango contemporáneo”.

Aseguró que el Centro Municipal de Artes ha sido determinante para la formación de públicos y la consolidación de grupos artísticos profesionales.

“La escuela ha sido importantísima para crear públicos y desarrollar artistas profesionales, tenemos escuelas de alto rendimiento como el taller de perfeccionamiento vocal que dirige Enrique Patrón, el recibe cantantes profesionales, también lo estamos logrando en la escuela de Música y en Danza contemporánea que desde hace muchos años tiene ese nivel”.

Señaló que la población de Mazatlán ya hizo suya la vida cultural .

“Comparte con los artistas y estudiantes de arte el día a día del puerto, eso ha contribuido a que la gente vea esa presencia del arte como algo propio y cotidiano, es parte de las características de Mazatlán no hay otro puerto que tenga la vida cultural artística que tenemos los porteños” , dijo.

“Esto arrancó con el Festival Cultural de los Labastidas en 1987, los primeros festivales no tuvieron público, ha sido un proceso largo para Mazatlán y los frutos están a al vista. La cartelera artística se ha convertido en un atractivo para venir o permanecer en Mazatlán, no pudiera imaginarme el desarrollo del Centro Histórico si no hubiera un trabajo cultural como el que se desarrollo alrededor del Centro Municipal de las artes y el Teatro Ángela peralta”.

Subrayó que tiene fe en que el pueblo de Mazatlán va a pedir que se le dé continuidad a todos los programa artísticos de calidad.