Lo más importante en una empresa son sus colaboradores no los clientes: Jesús Vizcarra - Noroeste

Lo más importante en una empresa son sus colaboradores no los clientes: Jesús Vizcarra

Jesús Vizcarra Calderón, empresario Sinaloense compartió a los socios de Canaco Culiacán los logros que ha conseguido en su carrera en los negocios

Antonio Olazábal

Ante los agremiados de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo en Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón compartió su historia de éxito, ahí sostuvo que lo más importante dentro de sus empresas en enfocarse a los empleados, ya que el priorizar a sus colaboradores, traerá como consecuencia más clientes a la empresa.

"Yo estoy plenamente convencido que todo el enfoque debe de ser al empleado, empleado, empleado, los colaboradores, ahí está verdaderamente el reto, hay quien dice que los clientes, para mí el más importante es el colaborador, el cliente es una consecuencia de tener a un colaborador satisfecho", señaló.

El empresario dueño de SuKarne y Salud Digna, Añadió que él no tiene la verdad absoluta, y que se ha sabido asesorar de gente exitosa, empresarios que le han dejado claro que los cambios en una empresa tienen que dar resultados pronto.

"Una transformación si no se empieza a notar rápido no sirve, osea, es algo bien relevante, ya nos lo decían nuestros consejeros que tenemos, buenísimos, Enrique Coppel, Carlos Salazar, el que era director de Femsa, Federico Tejado, que es el director de Alsea, son bien duros, son muy inteligentes, y ellos me han ayudado a ir viendo cosas que yo no veía antes", mencionó.

Vizcarra compartió a los asistentes que la visión de SuKarne es ser uno de los líderes en la transformación del negocio de la carne en el mundo y su misión es llevar proteína de calidad que sea accesible para las familias en el mundo.

El empresario Sinaloense señaló que su compañía es el tercer engordador más grande de bovino del mundo , quinto proveedor de res en norteamérica y cuenta con más de 13 mil colaboradores y 70 mil micro-empresarios en su mayoría.

En cuanto a salud digna, mencionó que lo que se busca desde la empresa es detectar las enfermedades a tiempo, y que las más de 40 mil personas que diariamente acuden a sus clínicas, tengan posibilidad de costear sus exámenes médicos.

Compartió que actualmente en Salud Digna detectan 1 de cada 7 casos de cáncer de mama y que la tercera parte de los laboratorios acreditados con la norma ISO 15189 (es una norma que contiene los requisitos que debe de tener los laboratorios que analizan muestras biológicas) en México son de Salud Digna.