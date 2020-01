Lo mÃ¡s importante es el billete, dice CuauhtÃ©moc Blanco sobre la llegada de Chicharito a la MLS

Lo más importante es el billete, dice Cuauhtémoc Blanco sobre la llegada de Chicharito a la MLS

El Gobernador de Morelos, quien jugó en la MLS con el Chicago Fire, habló sobre la posible llegada de Hernández al LA Galaxy

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La llegada de Javier “Chicharito” Hernández el LA Galaxy es uno de los temas del momento, se espera que se haga oficial en las próximas horas y con ello dé por finalizada su etapa en el futbol de Europa.

Al respecto habló Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista mexicano quien pasó por la MLS de 2007 a 2009 con el Chicago Fire. El ahora Gobernador de Morelos bromeó con el tema del dinero y señaló que él también hubiera tomado una oportunidad similar.

“Recuerda que lo más importante es el billete (risas). Aquí no le van a pagar lo que en Estados Unidos, tiene 31 años y así es. Nunca cae mal un excelente contrato. Es una decisión que él toma. Si me hubieran dado a mí ese contrato, me voy a la MLS”, expresó Cuauhtémoc Blanco en El Madruguete de la cadena TUDN.

Se espera que esta semana se haga oficial la transferencia de Hernández al LA Galaxy, la cual sería por una cifra aproximada a los 10 millones de dólares, con un salario cercano a los 7.2 millones de dólares para el mexicano, quien se convertiría en uno de los elementos mejor pagados de la MLS.