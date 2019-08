Lo políticamente correcto en el feminismo no funciona ante las autoridades: CMAS

Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa señaló que centrarse más en las formas es minimizar el problema de fondo que viven las mujeres día con día, esto luego de los actos de vandalismo que se registraron en la Ciudad de México en la manifestación que realizaron mujeres el viernes

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Lo políticamente correcto en el feminismo no es algo que haya causado eco en las autoridades, es por eso que en ocasiones se recurre a la desobediencia civil, opinó Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez.

La Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa sostuvo que cuando han sido escuchadas por las autoridades ha sido realizando actitudes políticamente incorrectas, y que no sólo es una cuestión privativa de México, sino que así ha sido en la mayoría de los países del mundo.

La activista opinó esto luego de las manifestaciones en la Ciudad de México, donde mujeres que protestaron en contra de las autoridades por la falta de justicia en crímenes de género, y por su participación en estos actos.

Gutiérrez Gutiérrez argumentó que no es correcto centrarse en los desmanes que se causaron, como lo fue pintar el Ángel de la Independencia, sino en el fondo de lo que pasan las mujeres en México, dado que la raíz de todo, es la violencia y el acoso que sufren día por día las mujeres en el país.

“Creo que centrarse en las formas, es minimizar el fondo de un problema que está obstaculizando precisamente el desarrollo pleno de las mujeres...creo que si tuviéramos mas consciencia de género, creo que no sólo pintáramos el Ángel de la Independencia, sino que estaríamos en todos los estados, los municipios precisamente haciendo este tipo de actividades, llamando la atención”, mencionó.

“Esa ha sido la constante de las mujeres a través de la historia, creo que lo políticamente correcto no ha imperado en el feminismo porque es así solamente como hemos logrado llamar la atención del Estado, no sólo los mexicanos, sino en el mundo así ha sido”, agregó.

La feminista argumentó que siempre habrá grupos que descalifiquen las manifestaciones de las mujeres contra la violencia que viven día a día, sin embargo esos sectores deberían de valorar las razones por las cuales salen a protestar.

“Como siempre creo que estas voces buscan desviar la atención de lo sustantivo, de un problema real y creciente que es la violencia contra las mujeres y en este caso no sólo por personas comunes, sino también por agentes del Estado, que la situación de vulnerabilidad que provoca esto pues surge la indignación e impotencia de las mujeres que han salido a manifestarse y eso creo que es lo que se tendría en todo caso que valorar”, explicó.

“Cuando existen grupos que alzan la voz siempre va haber quien descalifique, desligitime estos movimientos, pero así ha sido históricamente, el feminismo no la ha tenido fácil, las mujeres en la historia no lo han tenido fácil, en la lucha de sus derechos, no sólo en la conquista de sus derechos, sino también para hacerlos realidad”, agregó.