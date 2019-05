Lo que debes saber de la México Series este fin de semana

Grandes estrellas de las Mayores estarán jugando en Monterrey

Noroeste / Redacción

Algunas de las más grandes estrellas del beisbol –incluyendo a ganadores del premio Jugador Más Valioso como Mike Trout de los Angelinos y el venezolano José Altuve y Justin Verlander de los Astros- tomarán el escenario este fin de semana cuando el beisbol de Grandes Ligas se mude al sur de la frontera para la México Series en Monterrey.

Dos rivales de la División Oeste de la Liga Americana, Astros y Angelinos, chocarán sábado y domingo, siempre que el tiempo lo permita, en el Estado de Béisbol Monterrey. El reporte del tiempo pronostica más de 90 por ciento de probabilidades de lluvia ambos días.

“Pareciera que el tiempo será el mayor reto, más que cualquier otra cosa”, dijo el mánager de los Angelinos, Brad Ausmus. “Hay mucha logística que están manejando tanto los Angelinos como MLB para hacer de esto un proceso expedito. Pero hay algo que no se puede controlar, el mal tiempo, y están esperando tormentas. Muchas tormentas”.

La México Series representará un regreso a casa para el cerrador de los Astros, Roberto Osuna, y el presidente del departamento de operaciones de beisbol y gerente general de dicho club, Jeff Luhnow, ambos nacidos en México. Luhnow, que nació en la Ciudad de México, pasó más de 15 años viviendo allí y viajó por todo el país siendo niño. Su padre todavía vive en México.

“Cuando fuimos a la Ciudad de México (a jugar encuentros de exhibición) hace unos años fue muy divertido, y ahora durante la temporada regular no sólo será divertido, también será una serie importante contra un rival de división”, dijo Luhnow. “Estoy emocionado por ir a Monterrey. No he estado allí en más de 20 años. Está muy cerca de Houston, así que será una experiencia divertida para todo el mundo”.

Osuna, de 24 años, nació Juan José Ríos y creció muy cerca, en Los Mochis, Sinaloa, donde todavía reside durante la temporada muerta. En auto son unas 12 horas hasta Monterrey. Su padre jugó 16 temporadas en la pelota mexicana, incluyendo varias con Monterrey. Osuna firmó con los Azulejos en el 2011.

“Es super especial para nosotros”, dijo Osuna, cuya fundación, RO54 Foundation, ayuda a niños mexicanos a que jueguen béisbol gratis. “Jugar en México frente mi gente y en el estadio donde mi papá también jugó una parte de su carrera será espacial. Estoy contento de poder regresar a México”.

El tercera base de los Astros, Alex Bregman, que sabe hablar español, jugó en México siendo un adolescente para la selección de Estados Unidos, e incluyendo llegó a enfrentarse a Osuna cuando éste todavía era abridor.

“Les encanta el beisbol”, dijo Bregman de los mexicanos. “Será muy divertido”.

Una estrella que no estará presente en el terreno será Shohei Ohtani de los Angelinos, quien se está recuperando de la cirugía Tommy John y podría regresar la semana que viene como bateador designado. El pitcher/bateador no lanzará esta temporada.

Esta serie de fin de semana será la segunda de temporada regular para equipos de las Grandes Ligas este año en Monterrey.

Vale la pena saberlo

• El dominicano Albert Pujols de los Angelinos necesita dos carreras empujadas para convertirse en el quinto pelotero en la historia de las Grandes Ligas con 2,000 remolcadas, junto a Hank Aaron (2,297), Babe Ruth (2,214), Alex Rodríguez (2,086) y Cap Anson (2,075).

• Trout se ha embasado en los 29 juegos que ha disputado esta temporada y lidera a la Liga Americana en promedio de embasarse (.492). La raya más larga de su carrera embasándose es de 40, lograda en el 2013.

• Los Angelinos han seis de sus últimos siete juegos, anotando 43 carreras en ese trecho (6.1 por juego).

• Si hace su apertura pautada el sábado, Trevor Cahill de los Angelinos se convertirá en el primer pítcher en la historia de las Grandes Ligas en abrir juegos en cuatro países diferentes (incluyendo juegos en Puerto Rico). Cahill ha lanzado en Estados Unidos, Canadá y Australia.

• El del sábado será el juego número 500 de Grandes Ligas que disputa el torpedero puertorriqueño de los Astros, Carlos Correa.

• Osuna ha convertido 22 oportunidades de salvar consecutivas desde la temporada pasada, la racha activa más extensa en las Mayores.

(Con información de MLB)