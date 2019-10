Lo que pasÃ³ en CuliacÃ¡n fue una circunstancia equis, no hay Estado fallido: Defiende Estrada Ferreiro

Lo que pasó en Culiacán fue una circunstancia equis, no hay Estado fallido: Defiende Estrada Ferreiro

Como algo fuera de lugar, circunstancial, no programado, pero que ya se controló y todo volvió a la normalidad, calificó el Alcalde de Culiacán los enfrentamientos que se suscitaron en la capital del Estado el pasado jueves

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Lo que pasó en Culiacán el pasado jueves fue una circunstancia equis, algo que no estuvo planeado, pero ya hay calma y paz en la capital del Estado, defendió Jesús Estrada Ferreiro este lunes en conferencia de prensa a los medios de comunicación.

El primer Edil explicó que el ver sujetos armados en Culiacán, y todo lo que se presentó el jueves tras el intento de detener a uno de los hijos del Joaquín Guzmán Loera, fue algo muy lamentable, sin embargo sostuvo que ya la ciudad está en calma y negó bajo cualquier circunstancia que Culiacán haya sido un Estado fallido.

“Lo que ocurrió ahí fue circunstancial, no fue nada planeado, nada programado, no había preparativos, fueron hechos muy lamentables pero finalmente después de la tempestad vino la calma, al día siguiente de esos hechos Culiacán estaba en paz completamente, ciertamente que no hubo comercios abiertos, tránsito en la calle, pero la gente estaba ya segura”, señaló.

“Ni hubo rebasamiento de la autoridad ni hubo un Estado fallido como muchas personas lo comentaron o quieren hacerlo creer. El hecho de que haya habido disparos por toda la ciudad son estrategias de ese tipo de grupos que lo planean todo para dar la impresión de que es todo una guerra”, agregó.

El Presidente Municipal subrayó que este suceso no cambiará absolutamente nada los planes que tiene el Ayuntamiento, sino que se reforzarán.

“Lo que ocurrió no va a cambiar nada de nuestros proyectos, al contrario, se van a reforzar, vamos a demostrar que Culiacán es más de lo que mucha gente piensa, que la gente de Culiacán es gente buena”, manifestó.

“Al día siguiente yo transité sólo por Culiacán, a pie y en carro, no sé la demás gente...si estaba sola (la ciudad) pero yo también estaba sólo por la calle, y mucha gente me vio”, añadió.

--¿Con miedo?

“No, para nada”.

El Alcalde minimizó la capacidad de los delincuentes armados para lograr lo que hicieron, dijo que cualquier persona puede bloquear las vialidades de una ciudad, no es algo del otro mundo.

“Cualquier persona puede llevar un tráiler, atravesarlo y quemarlo y se acabó, ocupas dos personas o una nada más para hacerlo, son estrategias de ellos, que por cierto, son efectivas”, aseveró.

Estrada Ferreiro sostuvo que la gente de Culiacán confía en sus gobernantes, y que lo sucedido el pasado jueves fue una circunstancia ‘equis’; sin embargo recalcó que lo ocurrido en la capital del Estado no puede desecharse así nada más, debe quedar una enseñanza al respecto.

“La gente está confiada, la gente confía en la seguridad que existe en Culiacán, y no me diga alguien ‘bueno, cuál seguridad, pero hace tres días paso esto’, sí, es una circunstancia equis. Culiacán, decía alguien, es una ciudad de clima frío, lo que pasa que el calor no permite que se sienta el frío, es lo mismo”, explicó.

“Yo creo que hoy con esto aprendimos mucho, y este aprendizaje no podemos echarlo al bote de la basura, por eso es muy importante que los gobiernos municipales, estatales y federales no vean a los servidores públicos como algo transitorio, sino como algo que implique una carrera, un posicionamiento, un sentido de pertenencia”.