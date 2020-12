Lo que quiere la 4T es que haya más pobreza: PRI a campesinos

Durante la toma de protesta que hizo Jesús Valdés Palazuelos a productores que serán los secretarios que integrarán los 18 comités municipales de agricultura del partido, el líder priista argumentó que hay mucha corrupción en la entrega de apoyos por parte del Gobierno Federal

Antonio Olazábal

Lo que quiere la fuerza que integra la Cuarta Transformación es que haya más pobreza en el país, así lo afirmó Jesús Valdés Palazuelos, líder del PRI estatal a campesinos que serán los secretarios que integrarán los 18 comités municipales de agricultura del partido.

El ex Alcalde de Culiacán sostuvo que anteriormente se daban más recursos para el campo de lo que se dan ahora, es por eso que la 4T no quiere que la gente salga de la precariedad.

Aseveró que hay mucha corrupción en la dispersión de los recursos por parte del Gobierno Federal.

“Lo que quiere esta 4T es que haya más pobreza para que poquito o lo mucho que dispersa mantener a la gente en el tema electoral, pues prácticamente a un pasito con los servidores de la nación que ellos reparten muy mal y muy mal repartido, porque ya vimos que hay mucha corrupción en la dispersión de los recursos, siguen metiendo gente que ya no vive, que no existe”, mencionó.

“La gente lo empieza a ver, pero tenemos que hacer una gran cruzada entre todos para que esto se revierta, porque no solamente nuestro partido está deseoso de que regresen nuestros programas (apoyos al campo)”, añadió.

Valdés Palazuelos mencionó que muchos campesinos se salieron del PRI en el 2018, pero que ahora regresaron al partido, es por eso que pidió a los agricultores que hagan la promoción necesaria del partido para que el tricolor vuelva a ser mayoría en el Congreso de la Unión.

“Hubo varias organizaciones campesinas que se fueron con la finta y se fueron a la 4T, ¿entonces les pregunto? Esos liderazgos están regresando naturalmente otra vez a ser gestados desde la política que estamos emprendiendo desde el partido”, sostuvo.

“Tenemos que volver reactivar el sector y la única manera es en el Congreso Federal, poder equilibrar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que recuperemos los programas que se tenían, a lo mejor muchos dicen 'ya no queremos más', al menos déjenos lo que teníamos y desgraciadamente eso no va a suceder si no ganamos contundentemente en el 2021”, agregó.