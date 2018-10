Lo que quiere uno es salir vivo: dice vecina de la Quinta Chapalita

María Rivera es una de las personas que fueron evacuadas en Mazatlán, ante la amenaza del huracán Willa

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Doña María Rivera, de 50 años, no la pensó: subió al camión urbano que llevó Protección Civil y dejó su casa en la Quinta Chapalita. Ella es una de las más de 80 personas que han evacuado de colonias de Mazatlán, por estar en el epicentro de las zonas de alto riesgo de inundaciones.

“Ya me he ido otras veces, la marisma sube y no sabe uno hasta dónde pueda llegar, más vale. Me vine porque mi casa está dañada de un techo y tengo miedo que se venga encima, mi esposo se quedó, yo me vine con mijo de 12 años”, contó mientras iba ya sentada en un camión que prestó la Alianza de Transporte, en la unidad iban cinco adultos y 15 niños más.

Doña María iba nerviosa, pero segura que la evacuación es la única forma de salvar la vida.

“Me traje dos cobijas, unos cambios de ropa, los documentos del niño, lo de emergencia”, dijo.

Ella no se resistió, pero muchos de sus vecinos sí, a pesar que viven a unos metros de la marisma, al sur de Mazatlán... una marisma que poco a poco subía de nivel.

Las evacuaciones las realizó personal de Protección Civil y Policía municipal, por más que insistieron decenas de vecinos que viven al pie de la marisma se negaron a dejar sus casas.

“Yo no, la casa como quiera, lo que uno quiere es salir vivo, bien”, dijo María Rivera, a ella igual que a otros vecinos los llevaron al Centro de Convenciones.

El Alcalde, Joel Bouciéguez Lizárraga, aseguró que, hasta el momento, vecinos de 12 colonias han sido evacuadas y llevadas a diversos albergues.

Aseguró que las evacuaciones se ordenaron en colonias ubicadas al pie de marismas, arroyos, y esteros, principalmente de Quinta Chapalita, Pino Suárez, e invasiones.

En este momento personal de PC y Policía municipal continúan convenciendo a los ciudadanos de salir de zonas de alto riesgo.