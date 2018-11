Lobos BUAP le hace la diablura a Toluca

Los licántropos cierran el torneo con victoria de 2-0

Noroeste / Redacción

PUEBLA._ En el cierre de la Fase Regular, Lobos BUAP doblegó en casa 2-0 a Toluca en la Jornada 17 de la Liga MX.

Los goles de los Licántropos fueron obra de Michaell Chirinos y Yago Da Silva.

A sabiendas que los mejores ocho equipos ya estaban clasificados, Toluca midió fuerza ante Lobos en el Universitario BUAP, el partido desde el silbatazo inicial fue parejo en el medio campo, Toluca propuso más al ataque, las llegadas concluían en tiro de esquina, Antonio Rodríguez comenzó a ser factor bajo los tres postes. Luis Quiñones intentó, el arquero universitario se tendió sobre su mano derecha, para evitar que la redonda moviera las redes.

Fue al 21’ de tiempo corrido, en el primer ataque de los Licántropos, Michaell Chirinos recibió pase filtrado de Leonardo Ramos, el jugador de Lobos encaró al portero Luis García y con toque sutil por arriba del cancerbero dejó sin opción al guardavallas para poner el primero a favor de los locales.

Las acciones no llegaron más a la casa de los licántropos, los de casa se fueron con la ventaja al descanso. En la segunda parte los cambios no se hicieron esperar, Francisco Palencia mandó a sus hombres para tener un juego más vertical, Hernán Cristante respondió, buscando el ansiado gol que empatara la pizarra.

Las acciones se equilibraron, Lobos fue más insistente al ataque, los Diablos no pudieron realizar su juego abierto por las bandas, las ideas no llegaban, Rubens Sambueza no conectaba el ataque escarlata.

Al 67’ Bryan Rabello se fue expulsado por acumulación de amarillas, dejó a los poblanos con 10 hombres en la cancha, parecía que Toluca sacaría ventaja con el hombre de más.

El cuadro mexiquense también se quedó con un jugador menos, Enrique Triverio vio la segunda amarilla y por ende se fue expulsado del partido.

Todo parecía indicar que el encuentro culminaba con el único tanto a favor de los universitarios. Fue en la parte complementaria que un largo pelotazo le llegó a Yago Da Silva, el brasileño a velocidad se incorporó al área chica, colocó la pelota a segundo poste y marcó el segundo tanto del encuentro.

(Con información y fotos de FMF)