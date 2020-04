Locales de Altata intentan salvar pÃ©rdidas con 'ordene y recoja'; acusan baja en ventas de hasta 90 por ciento

Locales de Altata intentan salvar pérdidas con 'ordene y recoja'; acusan baja en ventas de hasta 90 por ciento

La mayoría de los locales dejaron de trabajar, por la cuarentena, los más pocos, ni una decena en todo Altata, según Noroeste pudo constatar, funcionan de la misma forma: ordene y recoja.

José Abraham Sanz

ALTATA._ Las personas que viajaron a sus casas de playa durante la contingencia sanitaria, debido a la pandemia propiciada por el virus Covid-19, son los pocos posibles clientes que los locales de mariscos y pescados preparados puede.

Pero para librar las medidas que se han tomado para prevención y contención del virus, como el cierre de negocios para evitar conglomeraciones de comensales, hay algunos negocios que sí reciben llamadas para tomar órdenes, preparar los alimentos y luego que los propios clientes lleguen a recogerlos.

Olivia García López, la propietaria del restaurant Mariscos Anibal, comenzó que no les ha ido tan bien desde hace dos semanas.

"Estamos sobreviviendo aquí nomás, estamos vendiendo ordene y recoja, nada más, de hecho, porque no podemos recibir gente y estamos trabajando más bien con la gente que está allá, en el Nuevo Altata", señaló.

"El 90 por ciento es la baja de las ventas, como quien dice, es nomás para estar cuidando las cosas, estar cuidando el negocio y estar cuidando al cliente, que no se desvalague".

Al momento de la entrevista, la señora Olivia opera sola el negocio. En caso de que los pedidos sean muchos, podría recibir ayuda de las mujeres que atienden los únicos otros dos negocios que abrieron la tarde de este sábado.

Otros se retiraron, pero siguen elaborando platillos por encargo desde sus casas.

¿No tienen miedo de que puedan contagiarse ustedes aquí en Altata?

Para acá no se ve nada, lo que pasa es que también no dejan pasar a la gente, aquí hay mucho sol, hay mucho aire y no se ha sabido de gente (infectada)... los que dicen que se contaminaron en el Carnaval, pues para acá ya no han venido. Aquí todo está tranquilo".