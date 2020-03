Locatarios del Centro Cívico Constitución se plantan en el Palacio Municipal de Culiacán tras desalojo

Sus puestos fueron derrumbados por personal del Gobierno municipal, que son su única fuente de ingreso

América Armenta

23/03/2020 | 12:22 AM

El grupo de locatarios del Centro Cívico Constitución que fue retirado junto con sus puestos comerciales, se manifiesta de manera pacífica en la entrada del Ayuntamiento de Culiacán, esperando que le den respuesta sobre sus bienes y la razón por la que realizaron la acción.

Las personas afectadas no solo resaltan haberse quedado sin su principal fuente de ingresos de una manera arbitraria, sino que la contingencia sanitaria les afecta más a ellos que son de la tercera edad y sus mercancías no se les han devuelto.

Fue en la mañana del domingo cuando a tempranas horas la maquinaria empezó a trabajar y los locatarios recibieron el aviso de lo que estaba sucediendo, y se dirigieron al espacio, pero ya habían echado abajo los puestos, por lo que buscan una explicación del municipio y pidieron ayuda a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, AC.

El profesor Óscar Loza Ochoa, representante de dicha comisión, se encuentra acompañando al grupo, que desde el viernes pidieron apoyo ya que les dieron un ultimátum de tres días para que desalojaran el espacio, sin más explicaciones.

De acuerdo con el reglamento expuesto por Loza Ochoa, debe haber un aviso con 30 días de anterioridad, además de tener un proyecto para construir en el lugar en el que van a quitar los puestos, mismo proyecto que no ha sido presentado en ningún momento por el personal del Ayuntamiento.

“Ni hay un proyecto, ni tampoco se les dieron los 30 días, ni tampoco se habló de sentarse a platicar ¿a qué se van a dedicar estas personas? son de la tercera edad, los mandan sencillamente a la calle y en esta época en la que tenemos que tener mucho cuidado con los que va a golpear más la crisis sanitaria que estamos viviendo”, reiteró Loza Ochoa.

El viernes en la noche, Jesús Estrada Ferreiro acudió al lugar y aseguró que no pasaría nada, que mientras los locatarios estuvieran trabajando mantendrían sus puestos, pero no fue así, esta declaración la hizo el Alcalde a la hermana de uno de los locatarios que se dio cuenta que estaba en el lugar por la noche, y decidió acercarse para ver qué ocurría.

“Tuvieron que haber llegado a las 04:00 de la mañana, tumbaron todo y no nos dieron inventario de lo que se trajeron, solo nos dijeron que las cosas y estaban aquí en el ayuntamiento y no sabemos si las tienen o no las tienen”, dijo Heriberto Sánchez, uno de los afectados, que tiene 78 años de edad.

No tienen fecha exacta para levantar el plantón, pues hasta el momento no se les ha atendido.