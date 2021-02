Locatarios del mercado de Escuinapa están inconformes con zona gastronómica

Aunque la obra sea inaugurada, no están dispuestos a regresar a los locales

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La nueva zona gastronómica del mercado municipal no tiene condiciones de seguridad para operar, ni cumple con las especificaciones que se les informó del proyecto, manifestaron locatarios.

Aunque la obra sea inaugurada, no están dispuestos a regresar a los locales, manifestaron a la directora de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, Rosalía Guzmán López, y a un supervisor de la Secretaría de Obras Públicas estatal, ante la negativa del director de esa dependencia en el municipio, José Guadalupe Ríos Rodríguez, de atenderlos.

“Se hicieron solicitudes de todo lo que estamos diciendo, quedó asentando, no hay ‘bajantes’ para los tanques de gas, esto será una bomba de tiempo”, dijo el dirigente de los locatarios, Salvador Camacho Rodríguez.

Los locatarios indicaron que una de las principales solicitudes que se hicieron fue tener ‘bajantes’ para conectar los tanques de gas, que a partir de esta nueva rehabilitación serían estacionarios.

Pero no se dejó esa estructura técnica y no pueden estar vendiendo comida con tanques de gas, en puesto de comida de 2x3 y donde serán hasta 42 tanques de gas los que se tengan en la zona.

Eso es de alto riesgo, manifestaron, además que, al estar en una zona de comidas, dejaron un domo con una estructura que permitirá el paso del agua durante las lluvias, así como el paso de excremento de palomas que son plagas que están en el mercado, pues quedó abierto por varios lugares.

“Se tiene que corregir lo que está mal, se los dijimos, aunque esté inaugurado por las autoridades, no vamos a meternos, es mejor seguir donde estamos”, dijo Jesús Manuel Bojórquez, quien es un locatario supervisor de la obra.

Manifestaron que nunca se han dado cuenta de la forma en que se ha trabajado la obra y así se quedaron muchos detalles inconclusos, como la colocación de vitropiso en los mostradores, los cuales quedaron de manera rústica.

La obra es cara, indicaron, en información de las administraciones pasadas y actual se tiene hasta 16 millones de pesos en inversión pública, en dos etapas, señalaron.

Los últimos 6.5 millones de pesos de inversión, fue algo que el Alcalde Emmett Soto Grave informó que gestionaría ante el Estado.

“Tengo entendido que no son 16 millones, fueron 5 millones (los que llegaron para la segunda etapa) para los acabados, son los que destinó el Gobierno del Estado”, dijo un supervisor de Obras Públicas presente.

Lo que no se ha hecho, es debido a que no corresponde a los presupuestos de obra, el vitropiso en los locales no venía valorado, por lo que desconoce que proyecto vieron, precisó.