Locatarios del Mercado Humaya de Culiacán sienten incertidumbre ante lluvias

De los 150 locatarios que existen en el mercado ubicado en la colonia Infonavit Humaya, solo 80 están operando

Leopoldo Medina

Locatarios del Mercado de Abastos del Humaya esperan no vivir inundaciones esta temporada.

Con la llegada de las lluvias, locatarios del Mercado de Abastos del Humaya, en la colonia Infonavit, esperan no salir afectados una vez más, tal y como ha pasado en años anteriores, donde sus locales se han inundado, perdiendo gran parte de sus productos.

Aunque desde hace tiempo se han hecho reparaciones, obras de revestimiento del arroyo Agustina Ramírez, además de colectores, para evitar se inunde de nuevo este sector, hay incertidumbre en los comerciantes de que pueda repetirse la historia, aunado a la mala economía que se vive por cuestión de la pandemia.

Alfonso, uno de los locatarios, señaló que hasta el momento con las lluvias que se han presentado no han tenido ninguna afectación como las del 2018, donde perdieron todo el producto de sus locales por las inundaciones que rebasaron el metro de altura.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, y esperamos así siga, porque de por sí ya es difícil con la pandemia, ahora sumarle inundaciones, ya sería el colmo de los males. Sé que han estado arreglando, y pues esperamos que funcione cuando llegue una lluvia más fuerte”, señaló el locatario.

Alfonso agregó además que con la pandemia las ventas han ido mal, cayendo hasta en un 50 por ciento en comparación con años anteriores, y hasta el momento continúan igual, con poca afluencia de personas al interior del mercado, bajando la demanda de productos, por lo que la inversión en los mismos es poca, por miedo a que se pierda por la poca venta.

Miguel, quien vende productos cárnicos y lácteos, platicó que las lluvias que se han presentado no han causado algún daño al interior del mercado, ya que no han sido tan fuertes como las del 2018.

“Gracias a Dios estas lluvias no han sido tan fuertes, y sabemos que el Ayuntamiento ha hecho reparaciones, igual que otros años, pero esta vez esperamos que sí funcione, porque no queremos volver a perder nuestros productos, es mucho lo que se invierte, y perderlo, pues duele mucho”, indicó Miguel.

Agregó que, la pandemia es lo que sí les ha pegado bastante en sus ventas, en su caso, hasta en un 60 por ciento menos que en años anteriores, y aunque al principio de la misma no le fue tan mal porque la gente buscaba almacenar, hoy la situación es distinta.

“En estos momentos no estoy ni al 40 por ciento de recuperación, la gente no viene, es poca, y si viene compra poco porque no hay mucho dinero, por la situación, por eso es que seguimos bajos en la venta, esperemos que esto mejore ya, porque cada vez se pone peor”, resaltó el locatario.

Alfredo, al igual que sus compañeros, espera que esta temporada de lluvias no les afecte con más inundaciones, recordando también la del 2018, cuando el agua superó más del metro y medio al interior del mercado, perdiendo toda su inversión.

“Este año quién sabe cómo vendrán las lluvias, las que hemos tenido no han sido muy fuertes, eso nos ha ayudado; además de que ya ampliaron los canales, cambiaron tuberías, ha llovido, pero hasta ahorita han sido lluvias leves, nada de qué preocuparse, o lamentar, y ojalá sigan así”, destacó.

El locatario agregó que, aunque con las lluvias no han tenido problemas, con la pandemia sí, ya que ha golpeado sus ventas, en su caso destacó en un 45 por ciento, y hasta el momento a partir de la reactivación no se ha podido recuperar, con ventas debajo de un 15 por ciento.

“Durante la pandemia el mercado nunca se cerró, solo se recorrió el horario, pero las ventas van poco a poco, no hemos subido mucho porque no hay movimiento de clientes, si antes de la pandemia vendía 200 pollos, hoy vendo menos de 100, ha sido muy difícil”, indicó.

Señaló que de los 150 locatarios que existen en el mercado, solo 80 están operando, los demás no abrieron por la crisis, incluso hubo quienes cerraron las cortinas de su negocio, y ya no van a abrir. La pandemia y la mala economía los afectó a tal grado que ya no pudieron abrir sus locales.