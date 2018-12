Locatarios del mercado municipal de Escuinapa se inconforman por cierre de calles

Los comerciantes señalaron que con el cierre de las rúas sus ventas se han visto perjudicadas

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Locatarios del mercado Miguel Hidalgo señalaron su inconformidad por el cierre de calles aledañas al lugar, lo que ha ocasionado la caída de ventas en el lugar.

“Cerraron la calle independencia, la gente no entra, no puede, buscan comodidad de llegar en su carro y así no se puede, estamos perdiendo hasta el cuarenta por ciento de venta normal”, dijo Martín Reséndez.

Los comerciantes indicaron que esperan estas fechas, pues con la llegada de visitantes las ventas repuntan, pero con el cierre de calles las ventas no sólo no han tenido un incremento, sino que les están ocasionando una merma en su venta cotidiana.

Dijeron que se han acercado al director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio Francisco Javier Lora Olivas, para plantearle la situación que viven pero se muestra con cerrazón, señalándoles que es parte del cambio y que es lo que el pueblo solicita.

“Nos están perjudicando, los puestos son personas que vienen de fuera, nosotros somos comercios que estamos todo el año y estamos afectados por esta decisión de cerrar calles sin consultarnos” dijo Sergio Crespo Choza.

Se otorgaron permisos de ventas para una calle que es necesaria para las ventas del mercado, indicaron y en ningún momento se les consulto sobre esto.

“No sólo estamos afectados los del mercado, también son los taqueros, no se nos consultó y ahora tenemos el mercado solo”, dijo Francisco Aguilera Rojo.

En años pasados la calle independencia ha sido cerrada, pero de 15 horas en adelante el 24 y 31 de diciembre, no es un cierre total, señalaron.

“Mi negocio es de recuerdos de Escuinapa, en estas fechas es cuando la mercancía se mueve y así no se puede, el director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio se comprometió ayer a revisar todo pero no cumplió”, dijo Adriana Martínez.

Ellos en una reunión le propusieron que se pusieran esos puestos sobre calles que no perjudicaran tanto, como la reforma o 2 de abril después de la Morelos pero no se consideró, pues sólo responden que es parte del cambio

Ni los camarones se venden, señalaron, por lo que pidieron que se dé una solución pues de no darse tendrán que tomar otras acciones, puntualizaron.