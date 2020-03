Locatarios del mercado municipal de Rosario se ven afectados por Covid-19

El presidente de los locatarios, Gilberto Lizárraga Alcántar, dice que ha bajado considerablemente la afluencia de clientes

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Para los comerciantes del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, los efectos de la cuarentena contra el coronavirus se ha reflejado en una baja en la presencia de clientes, aseguró el presidente de los locatarios, Gilberto Lizárraga Alcántar.

“Están desesperados porque no tienen circulantes para poder comprar más productos, no ha habido ventas porque la gente no se acerca al mercado”, expresó el líder de los locatarios.

Comentó que en otros años jamás se había visto el mercado tanto tiempo sólo como ocurre en esta temporada, en la que se ha registrado hasta un 40 por ciento la afluencia de locatarios.

Lizárraga Alcántar dijo que esta semana será importante para los comerciantes ante las tomas de decisiones que puedan tomar los diferentes niveles de gobierno ante la pandemia.

Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a abastecerse en el mercado debido a que han procurado mejorar sus precios, en comparación con las grandes cadenas comerciales que lucen abarrotadas.

“Pedirle a la gente que se acerque con nosotros al mercado, que nos den la oportunidad de poderles servir para tratar de que no se vayan a bajo nuestros negocios o vayan a cerrar”.

Son alrededor de 130 familias afectadas directamente, dijo, pero un número similar de personas empleadas están en peligro de perder su sustento.

Comentó que no se les ha pedido cerrar sino mantener las medidas preventivas para reducir los riesgos como son gel antibacterial y cubrebocas.

El líder de los locatarios destacó que se hizo llegar al Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coopel, para que se eliminen candados para acceder a préstamos de Red Fosin, tales como el que están en buró de crédito que les permita a sus negocios sobrevivir a este fenómeno.