Locatarios del mercado Pino SuÃ¡rez se dicen en pie de lucha por una remodelaciÃ³n que no conocen

Locatarios del mercado Pino Suárez se dicen en pie de lucha por una remodelación que no conocen

Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario de la Unión de Locatarios del mercado Pino Suárez, aseguró que hasta el momento desconocen el proyecto que quiere implementar el Municipio

Alma Soto

"¿El Gobierno Municipal tiene un proyecto para el mercado?", cuestionó Alejandro Bernal Reyes a los locatarios del mercado municipal José María Pino Suárez, presentes en la reunión.

-- Nooooooo-, corearon más de 200 gargantas.

"¿Tienen los locatarios un proyecto para el mercado Pino Suárez?", volvió a preguntar.

-- Sí, respondieron.

"¿Vamos a permitir que nos despojen de nuestro patrimonio?", increpó.

-- No, no, no, traidor, vividor--, expresaron los locatarios refiriéndose al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Y, contrario a lo que se dice, recalcó, en múltiples ocasiones los locatarios han intentado acercarse a las autoridades municipales, porque están conscientes de la importancia histórica del inmueble y por tanto han pugnado por mejorarlo, por mantenerlo digno, no solo para los turistas, sino para los propios mazatlecos y conerciantes.

Y temen, dijo, que esos proyectos que se han estado implementando en los últimos años se pierdan con este Gobierno municipal, que no escucha.

Los comerciantes del Pino Suárez fueron apoyados por la Unión de Locatarios del mercado Miguel Hidalgo y otras organizaciones.

Advirtieron que mañana participarán en la manifestación que otros grupos tienen organizada para mañana en la Plazuela República.