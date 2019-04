Logra MazatlÃ¡n campaÃ±a histÃ³rica de playas limpias

Se unen Comuna, IP, asociaciones, ciudadanos y Club de Leones

Logra Mazatlán campaña histórica de playas limpias

Esta Semana Santa va en alianza con sociedad civil y empresarios por la campaña histórica de playas limpias, sólo en el último mes se han sumado a la causa más de 10 empresas sinaloenses

Sheila Arias

16/04/2019 | 03:40 AM

MAZATLÁN._ La campaña antibasura alcanzó lo que no imaginó, pero logró el objetivo: sacudir conciencias.

La directora de Ecología y Medio Ambiente municipal, Lourdes Sanjuan Gallardo, encabeza el mayor movimiento de limpieza de playas, al menos, en la última década en una administración pública.

Esta Semana Santa va en alianza con sociedad civil y empresarios por la campaña histórica de playas limpias, sólo en el último mes se han sumado a la causa más de 10 empresas sinaloenses, organismos camarales como Coparmex, asociaciones ciudadanas, vecinos, y el Club de Leones ayer se integró con lonas donde se informan las sanciones legales por contaminar.

“Hay tanta gente que está dispuesta a colaborar, pero sólo necesitaban un detonante, estaban ahí, pero era cuestión de impulsar esto. Queremos que la gente sepa que hay un Reglamento, que hay sanciones altas por contaminar, la menos es de unos 850 pesos y de ahí para arriba, que no es normal tirar basura, quemarla, tiraderos clandestinos”, comentó.

Y para informar a los ciudadanos de estas sanciones en lonas y placas Ecología promueve el Reglamento para el Desarrollo Sustentable y el de Protección Animal donde indica prohibiciones y sanciones, por ejemplo, por quema o arrojar basura en vía pública; y para los propietarios de mascotas que no recojan los desechos.

“Muchísimas empresas mazatlecas se han estado sumando con su granito de arena, nosotros queremos promover el desarrollo sustentable de Mazatlán, que la gente sepa que no pueden seguir tirando la basura de la manera en como lo han estado haciendo, hay multas, hay denuncias que se pueden realizar, a partir de aquí ya nadie puede decir no lo sabía, desde Ecología estamos dando a conocer el Reglamento, que se informe y que después no haya comentarios de que estamos siendo arbitrarios, hay un reglamento y además las multas son fuertes”, reiteró la funcionaria.

Para esta campaña de un “Mazatlán del todo limpio” se han sumado más de 300 voluntarios llamados guardianes de las playas, prevén la instalación de 400 contenedores de basura a lo largo de la zona costera; ya instalaron 50 porta colillas de cigarro en la playa, y han colocado contenedores de PET en forma de tiburón y caracol, todo donado por ciudadanos, estudiantes, y empresarios.

El reto es grande, pero la apuesta es en lograr menos contaminación a las playas en esta Semana Santa, pues el antecedente es 100 toneladas diarias de basura sólo en playas durante esta temporada.

Sin embargo, San Juan Gallardo enfrenta otros serios problemas de contaminación como tiraderos ilegales de basura y escombro; quema de desechos; rellenos en esteros, ríos, y arroyos, y contaminación de aguas una realidad en el puerto.

Lourdes Sanjuan Gallardo

Directora de Ecología y Medio Ambiente

300

Los voluntarios para limpiar playas

400

Los contenedores de basura en la zona costera

50

Los portacolillas de cigarros

100

Las toneladas de basura diarias solo en playas durante Semana Santa