Logra PAS más de 100 mil firmas en Change.org para que sea obligatorio el uso del cubrebocas en Sinaloa

Héctor Melesio Cuén Ojeda informó que para festejar este logro del Partido Sinaloense realizarán una caravana de autos en varias ciudades del Estado; en Culiacán iniciarán en el Casino de la Cultura y recorrerán la Avenida Álvaro Obregón, a las 18:00 horas de hoy

Antonio Olazábal

18/08/2020 | 11:52 AM

El Partido Sinaloense logró en menos de un mes reunir más de 100 mil firmas en la plataforma Change.org para que el uso del cubrebocas sea obligatorio en la entidad, informó Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que el partido lanzó esta petición en Change.org el pasado 27 de julio, con la misión de juntar más de 100 mil firmas para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, hoy, 18 de agosto, 22 días de lanzada esta convocatoria, el PAS logró llegar a la meta.

"Lo que nosotros hicimos fue juntar firmas, y yo quiero darles la noticia, de lo que es la verdadera participación ciudadana, ya hoy completamos, en 22 días, más de 100 mil firmas y esto lo queremos festejar en grande, porque es participación ciudadana, es la participación del pueblo", señaló.

"Quiero decirles que de esas firmas nosotros tenemos la capacidad para poder clasificar de dónde vienen, desde el punto de vista territorial, y más del 92 por ciento de esas firmas son de Sinaloa, de tal manera que la gente sí quiere, sí quiere que se obligue a la gente, no que se le castigue, no que se le multe, no que se le eche a la cárcel, hay maneras de hacerlo", añadió.

Cuén Ojeda sostuvo que la idea del PAS motivó al Gobierno del Estado para que el cubrebocas fuera de uso obligatorio en el transporte público, así como en las oficinas del Ejecutivo: sin embargo con esta recolección de firmas se busca que esta herramienta que ayuda a la no propagación del Covid-19 se use siempre en la vía pública.

El líder pasista compartió que este martes, a las 18:00 horas, realizarán caravanas de autos en algunas ciudades del Estado para festejar el logro del partido, en el caso de Culiacán, esta se llevará a cabo por la Avenida Álvaro Obregón, iniciando en el Casino de la Cultura.

"Hoy en la tarde estamos organizando una caravana de carros, desde luego no nos vamos a bajar para guardar la sana distancia, vamos a iniciar en el Casino de la Cultura y vamos a recorrer la Obregón, para festejar lo que es la verdadera participación ciudadana", subrayó.