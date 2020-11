Logra subir al lugar 44 en el Top100DJs Mag a nivel mundial la sinaloense Mariana Bo

Por cuarto año consecutivo, la DJ sinaloense se mantiene en esta lista de las mejores del mundo, buscando llegar a las primeras posiciones

Leopoldo Medina

Una vez más la DJ y productora de música orgullosamente sinaloense Mariana Bo, vuelve a triunfar continuando dentro de las 100 mejores del Djs del mundo subiendo más peldaños, subiendo del lugar 49 a la posición 44 en el Top100DJs Mag a nivel mundial.

Como era de esperarse, la sinaloense lo celebró en sus redes sociales, enviando un emotivo mensaje a todos sus seguidores.

“Gracias por seguirme en este viaje y mostrarme todo su apoyo por cuarto año consecutivo. Esto apenas es el comienzo de muchas cosas más, no saben lo feliz que me hace sentir que poco a poco hemos crecido y llegado tan lejos, no tengo palabras para describirles lo que siento en estos momentos. LOS AMO, ¡Vamos por más!”

Entre sus nuevas producciones la Dj recientemente lanzó el set Día de Muertos, el cual se puede disfrutar en plataformas como YouTube, donde el clip cuenta hasta el momento con más de 13 mil visualizaciones; un set con el que Bo, hace un homenaje a todos aquellos seres que se han adelantado en el camino.

El clip fue bien recibido por sus seguidores, quienes en los comentarios no solo alabaron su talento sobre el tornamesa, sino también la belleza que le caracteriza.

“La vas a armar bien tremendo”, “Te vez super hermosa”, “Wao, que excelente set”, entre otros, son los comentarios que se pueden apreciar en el Facebook de la artista sinaloense.

