Lola CortÃ©s revela que su hermanastro es el gran amor de su vida

Lola Cortés revela que su hermanastro es el gran amor de su vida

La actriz dio a conoce la relación amorosa que tuvo con el padre de sus dos hijos al que calificó como un gran padre, un hombre extraordinario

Noroeste / Redacción

Lolita Cortés reveló que en su pasado tuvo una relación amorosa con su hermanastro quien es el padre de sus dos hijos, y que él ha sido el gran amor de su vida.

De acuerdo al portal del diario Vanguardia, en una entrevista para Imagen Televisión, la actriz compartió con el periodista Gustavo Adolfo Infante lo que vivió durante esta relación con su hermanastro.

Todo comenzó cuando sus padres se separaron mientras ésta apenas era una niña. El padre de Dolores Vanessa Cortés Jiménez, su nombre real, comenzó una relación con la actriz de telenovelas Alma Muriel, quien en ese entonces ya tenía un hijo: Sergio Romo, según lo publicado por Vanguardia.

“A los 20 años me fui de gira con Qué plantón y me encuentro a mi hermano en Monterrey, que era mi hermanastro. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver de niña que me fascinaba, de grande me enloquecía”.

Durante el programa El minuto que cambió mi destino, la también actriz mexicana reconoció que nunca pensó al regresar a CDMX él se regresaría con ella.

“Te voy a ser honesta, dije: ‘en siete días yo me voy a portar súper mal’, y me porté súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo”, confesó Cortés.

Tras esta confesión, el periodista Gustavo Adolfo cuestionó a la actriz sobre como fue la reacción de su mamá cuando se enteró de la relación con su hermanastro.

“Yo no le dije, ella me preguntó. Él se iba a las siete de la mañana por el balcón y lo cachó bajándose, entonces me dijo mi mamá ‘oye Dolores ¿Sergio ya vive con nosotros?’ y le dije que sí”, recordó.

