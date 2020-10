Loni Willison, modelo y exesposa de un actor de Guardianes de la bahía, vive en la calle

MÉXICO (SiEmbargo).– Loni Willison, que hace no mucho posaba en las portadas de revistas sobre fitness, camina hora por las calles de Los Ángeles arrastrando un carrito en el que guarda todas sus pertenencias.

Modelo, deportista y exesposa del actor Jeremy Jackson, una de las estrellas de Guardianes de la Bahía, Willson fue vista por periodistas de The Sun en una calle de Los Angeles. “No tengo teléfono móvil. Tengo comida y tengo sitio donde dormir”, les dijo la mujer, de 37 años. Asimismo, declaró que no habla con su exmarido y rechazó cualquier tipo ayuda.

Nada se sabía de su paradero desde que en octubre de 2018 sus amigos trataron de que ingresara en centro de rehabilitación. En ese momento Loni luchaba contra su adicción a las drogas y al alcohol, arrastraba problemas mentales y ya había vivido en la calle.

Baywatch star Jeremy Jackson's homeless ex-wife Loni Willison is seen for first time in 2 years living on the streets of Venice, California. Loni, who once graced the cover of Australia's Glam Fit magazine, looked to be missing several teeth had her hair styled into a pixie cut pic.twitter.com/kZhgvMc1GL