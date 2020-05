LÃ³pez-Gatell advierte que posiblemente haya mÃ¡s de 730 mil casos de Covid-19 en MÃ©xico

López-Gatell advierte que posiblemente haya más de 730 mil casos de Covid-19 en México

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal niega que el Gobierno de México oculte cifras o información respecto a los contagios o fallecimientos

Noroeste / Redacción

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, negó "rotundamente" que el Gobierno de México oculte cifras o información respecto a los contagios o fallecimientos por Covid-19, tal como lo señalaron medios extranjeros, entre ellos los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times, además del rotativo español El País.

Este mismo día, en un artículo publicado en su plataforma digital, el diario estadounidense WSJ afirmó que diversos certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor de casos en México, ya que a muchos pacientes no se les realiza la prueba del coronavirus, incluso si fallecen de complicaciones.

El rotativo estadounidense ejemplificó el caso de Luz María López, de 66 años de edad, quien murió el 28 de abril y cuya acta de defunción la declara como un caso "posible SARS-CoV-2", lo que la excluye del conteo oficial.

"El Gobierno [de México] agregó una nueva estadística de muertes que podrían haber sido causadas por coronavirus, una admisión tácita de que no está probando a todos los que mueren", abundó el medio.

Por su parte, el diario NYT aseveró que según funcionarios de la Ciudad de México e información confidencial a la que tuvo acceso el diario estadounidense, en la capital de la República más de tres veces la cantidad de muertes por coronavirus que informa de forma diaria el Gobierno federal.

La gravedad es tal que "en algunos hospitales yacen pacientes en el suelo, tendidos sobre colchones [...] no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados", según le dijeron varios médicos al rotativo neoyorquino.

"El propio Gobierno [federal] aceptó desde un inicio que el número de casos confirmados mediante pruebas diagnósticas solo representaba una parte de la epidemia. Hasta hace unas semanas ofrecía su propia estimación de la dimensión verdadera, realizada con el sistema Centinela de vigilancia epidemiológica instalado en administraciones anteriores", señaló el diario español El País.

"Sin embargo, en los últimos días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cara visible de la gestión de la crisis sanitaria en el país, le ha venido restando importancia a dicha estimación, implicando (sin afirmarlo directamente) que el grado de difusión del virus la hace, si no imposible, sí secundaria como herramienta", abundó el rotativo europeo.

"Al igual que con el número de pruebas diagnósticas para detectar al virus, el Gobierno mexicano ha transmitido la sensación de que calibrar el tamaño de la epidemia nunca ha sido una prioridad. Pero una parte importante de la ciudadanía, además de la comunidad científica, sigue aspirando a tener una estimación sobre la magnitud del fenómeno", indicó El País.

"Hay varios aspectos que, inevitablemente, aportan cierta dosis de incertidumbre y confusión sobre el devenir de la pandemia en el país latinoamericano. Por un lado, la falta de pruebas: México se encuentra a la cola de los países del continente", agregó el medio extranjero.

"El tan alabado hasta ahora sistema Centinela ha dado paso a un modelo matemático, desarrollado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aunque de este último tampoco se ha ofrecido mayor información hasta el momento, insistió el rotativo.

"Además, López-Gatell ha admitido esta semana que puede haber una subestimación del número de muertos. De hacer públicos los datos de mortalidad por causas para 2020, sería factible identificar aquellos fallecidos por síntomas similares a la Covid-19 y reproducir el ejercicio de comparación con la media de años anteriores", señaló El País.

"Partiendo de una estimación estadística propia, EL PAÍS calcula que México tendría entre 620 mil y 730 mil casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la pandemia. La inmensa mayoría de ellos lo han cursado, naturalmente, de forma leve", afirmó el diario español.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, para Grupo Fórmula, López-Gatell Ramírez respondió a los medios extranjeros que respecto al número de casos, que son todos estos contagios, pensaba que se quedaba corto El País al hablar de estos 620 mil a 730 mil, pues posiblemente haya más.

"No es posible decir una cifra. No es que no sepa, es que no es posible. Pero si fueran 2 millones 500 [mil] ó 6 millones de personas contagiadas, no me extrañaría. Si fueran 25 millones de personas infectadas, que no tengan la enfermedad, es decir, tienen la infección por el virus pero no desarrollan síntomas, el gran conjunto", recalcó el funcionario federal.

"Lo que queremos es que ese conjunto sea enorme, ese conjunto llegue al 7 por ciento de la población, porque esta infección, en la medida que pueda dejar inmunidad, y que la inmunidad sea de larga duración, situación que todavía no está demostrada científicamente, pero todos pensamos que así ocurrirá, eso nos va a permitir que ya no haya contagios", dijo el subsecretario de Salud federal.

López-Gatell Ramírez dijo que lo que buscan en el Gobierno de México es que la mayoría de estos infectados sean menores de edad o adultos jóvenes, que tienen un de bajo riesgo de complicarse, pero que son el segmento mayoritario de la población, y esto derive en la "inmunidad de rebaño", en el cual las personas hacen "una barrea demográfica".