López-Gatell descarta que la jornada de vacunación contra la influenza se adelante en México

El epidemiólogo recordó que la producción de la vacuna contra la influenza AH1N1 se retrasó un par de meses debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, sin embargo, confirmó que el viernes pasado llegó el primer lote del fármaco a México

Sinembargo.MX

01/09/2020 | 02:51 AM

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que la campaña de vacunación de influenza AH1N1 no podrá adelantarse debido a la mutación anual del virus.

“¿Se puede adelantar la vacunación contra la influenza?, la respuesta es no, ¿por qué razón?, porque no existe aún la vacuna. Si hubiéramos querido adelantarla en junio, no existe todavía la vacuna recomendada para el hemisferio norte para la temporada 2020-2021?”

Durante la conferencia diaria de prensa sobre el desarrollo del virus en México, el epidemiólogo mexicano explicó que La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un mecanismo de vigilancia global de los virus de influenza, mediante un laboratorio nacional que envía cepas de virus circulantes en la especie humana a una serie de centros de evaluación en el mundo.

“En este mapa, tomado precisamente de la OMS, vemos el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta, que es el nombre actual ante la influenza. En cada país se marca un laboratorio de referencia que identifica a lo largo del año los virus de influenza que circulan, en algunos casos se hace secuenciación genética para estudiar a profundidad la composición del virus”, detalló el subsecretario.

López-Gatell mencionó que todos los países del continente americano envían cepas identificadas a los centros colaboradores en EU, tanto los que están en Washington, como en los Centros de Control de Enfermedades ubicados en Atlanta, Georgia.

“Para el hemisferio norte, la temporada de influenza empieza en octubre y se prolonga hasta abril del año siguiente. Entre abril y el siguiente octubre hay baja transmisión de influenza en el hemisferio norte y en cambio es la temporada de influenza del hemisferio sur, porque coincide con el otoño y el invierno en cada caso según el hemisferio”, dijo al respecto.

Por otro lado, el subsecretario detalló que la OMS hace consultas técnicas y determina cuál es la composición recomendada de la vacuna de influenza, y en febrero la hace pública al mundo.

“Alguno de los laboratorios nacionales y regionales de referencia, pone la composición de las cepas encontradas a disposición de las compañías farmacéuticas privadas y estas empiezan a producir la vacuna. Empieza a prepararse a partir de marzo y durante abril, mayo, junio, julio, producen la vacuna, de modo que, en febrero se liberan para el hemisferio norte y en septiembre para el hemisferio sur”, señaló López-Gatell.

El epidemiólogo recordó que la producción de la vacuna contra la influenza AH1N1 se retrasó un par de meses debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, sin embargo, confirmó que el viernes pasado llegó el primer lote del fármaco a México.

“La vacuna ya empezó a llegar, el viernes pasado llego el primer embarque de poco más de 1 millón 450 mil dosis, mañana primero de septiembre llega otro embarque de 3 millones 600 mil vacunas y en adelante, durante agosto recibiremos 4 millones 431 mil 460 vacunas”, finalizó.