#MetaDatos | La consultora Comunicación Política Aplicada realizó un estudio respecto a las fake news sobre el COVID-19. En ese estudio, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, resultó ser el actor político con mayor credibilidad. Por el contrario, los líderes de oposición lideraron la lista de quienes difunden más noticias falsas.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Un estudio realizado por la consultora Comunicación Política Aplicada sobre la propagación de noticias falsas en las redes sociales en México, dentro de la coyuntura por el COVID-19, arrojó que algunos actores políticos han perdido credibilidad por propagar noticias falsas, desinformación o porque simplemente las confianza en ellos se ha afectado. Otros, en cambio, la han ganado a partir de este tema..

El informe titulado “¿Cómo nos informamos o reaccionamos sobre el Coronavirus (COVID-19) los mexicanos?”, que fue realizado del 18 al 25 de marzo del 2020, arrojó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero del Gobierno federal en el manejo de la epidemia, es quien reúne más credibilidad entre los mexicanos a propósito de ese tema.

En entrevista con SinEmbargo, Luis Ángel Hurtado Razo, director de Comunicación Política Aplicada, expuso que el informe se realizó por medio de una encuesta a 885 personas procedentes de todos los estados de la República Mexicana.

En este ejercicio ,el Subsecretario de Salud fue el actor político en el que los encuestados dijeron tener mayor credibilidad, al concentrar el 38.96 por ciento del total de la muestra, cifra que rebasó a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo en el mismo reactivo del 9.61 por ciento.

Los mexicanos también dijeron confiar en la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en este ejercicio obtuvo 37.40 por ciento de respuestas favorables en cuanto a credibilidad.

La desinformación y la propagación de noticias falsas ha sido una constante en las redes sociales desde hace unos días en que la epidemia por el COVID-19 arribó a México. Periodistas, medios de comunicación, políticos y otros altos perfiles de la sociedad han sido parte de esta dinámica.

Entre las noticias falsas más condenadas en redes sociales, trascendió la supuesta muerte de José Kuri Harfush, director del Grupo Financiero Inbursa, que fue filtrada el pasado 16 de marzo por periodistas conocidos en las redes sociales y que minutos después desmentida por los familiares del empresario.

OPOSICIÓN: LÍDER EN FAKE NEWS

De acuerdo con la consultora, los líderes de la oposición y López Obrador rivalizaron en los resultados sobre los actores que han perdido credibilidad, es decir, en quienes los sujetos de esta encuesta dijeron no creer sus comentarios sobre el COVID-19. Tanto el Presidente como sus opositores obtuvieron en este reactivo en particular, un porcentaje cercano del 28 por ciento.

El consultor, y también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a SinEmbargo que esta respuesta está relacionada con los elevados índices de polarización política que se viven en México.

“Encontramos que hay un empate técnico, con 28.8 por ciento, con el Presidente, y 28.3 para los políticos de oposición; esto es un empate técnico entre estas figuras. Este es un dato muy interesante, porque tiene que ver con el fenómeno de polarización que estamos viviendo en México”.

No obstante, cuando se les preguntó quiénes generan más fake news, los encuestados respondieron que los políticos de oposición con un margen muy alto de respuestas, en comparación con el resto de actores mencionados.

En este reactivo, los políticos de oposición fueron señalados como la principal fuente de fake news sobre la epidemia, al concentrar 31.69 por ciento de las respuestas y situarse en el primer lugar de esta lista.

CAMPAÑA DE FAKE NEWS SOBRE EL COVID-19

El 83.12 por ciento de la muestra afirmó haber recibido fake news a través de las redes sociales o servicios de mensajería. Destaca el caso particular de Facebook, que fue señalada por el 41.4 por ciento de los entrevistados como la principal plataforma por la que han recibido información falsa; le sigue Whatsapp, de la que 38.96 por ciento de la muestra dijo haber recibido este tipo de contenidos.

Otra dato destacable de este ejercicio fue que los usuarios que recibieron fake news dijeron recibirlas de personas desconocidas; esta fue la principal fuente señalada al reunir el 29.87 por ciento de las respuestas.

Hurtado Razo mencionó que esta tendencia apunta a que hay estrategias de propagación de noticias falsas activas con la intención de generar pánico y desinformación en México respecto al COVID-19. Aunque señaló que no es posible con la metodología encontrar a los responsables.

“EL 29.8 por ciento dijo que recibía información falsa por medio de los desconocidos. Esto quiere decir que hay campañas orquestadas, de personas que están detrás de todo esto enviando desde diferentes dispositivos información falsa desde cuentas de los llamados bots. Ya sea por vía de Twitter, por vía de Facebook, por vía de Whatsapp, están enviando información falsa”, explicó el consultor.

Los entrevistados también dijeron haber sido víctimas de los engaños en más ocasiones cuando las fake news decían ser información oficial de organismos internacionales como la OMS o instituciones gubernamentales. La tendencia a emplear a organismos internacionales para difundir falsedades ha sido ya idenficada por la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS advirtió este viernes 26 de marzo que este organismo ha observado estafas, ciberataques y perfiles apócrifos que emplean su nombre y el de la OMS para engañar y generar pánico sobre el COVID-19.

Accelerating research & development is critical. The need for therapeutics to treat patients & save lives is urgent. Over 45 countries are already participating in the SOLIDARITY trial. The more countries that join the trial, the faster we will have results.