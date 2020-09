López-Gatell: 'Francas mentiras' las aseveraciones de The Lancet sobre manejo de pandemia en México

19/09/2020 | 03:08 AM

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Luego de que la revista científica The Lancet asegurara que el alto número de muertes por la COVID-19 entre el personal de salud mexicano está relacionado con sus precarias condiciones de trabajo, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la publicación incurrió en “francas mentiras”.

“Veo en esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos”, señaló López-Gatell en conferencia diaria sobre la COVID-19.

El Subsecretario detalló que, desde antes del primer positivo registrado en México, se estableció en el país el rastreo de contactos, con el fin de interrumpir cadenas de transmisión.

“Y hemos hablado aquí en más de 201 ocasiones el papel que juega el rastreo de los contactos para interrumpir las cadenas de transmisión y cómo esta mecánica del rastreo, la detección de casos, el estudio de sus contactos, se llama contención centrada en personas y se estableció en México deliberadamente, propositivamente, programadamente, desde antes del primero caso”, puntualizó.

Agregó que las autoridades estatales son las encargadas de coordinar la operación de rastreo, a través del personal de salud estatal, jurisdiccional y local.

Explicó que se busca mantener camas disponibles para poder atender a todas las personas que lo necesiten. Notificó que desde hace muchas semanas “ya están muy vacías”, porque México ya ha pasado por el punto máximo de la epidemia.

“Tenerlas vacías es un mecanismo, un medio para lograr garantizar que toda persona que tenga COVID suficientemente grave tenga un sitio donde atenderse y con ello disminuir la mortalidad, tal como se ha logrado”, comentó.

No obstante, lamentó que más de 72 mil personas hayan perdido la vida, pero reiteró que la COVID-19 es una enfermedad letal presente en todo el mundo.

El alto número de muertes por la COVID-19 en el personal de salud mexicano estaría ligado a las condiciones precarias con las que desarrollan sus labores en el país, aseveró la revista científica The Lancet.

En un artículo titulado “Entendiendo las muertes por Covid-19 de los trabajadores de la salud mexicanos”, el periodista David Agren señaló que el personal de salud ha apuntado a la falta de contratos a largo plazo, los bajos salarios, la ausencia de material médicos y los hábitos alimenticios, el número elevado de muertes por coronavirus.

“Los médicos en México tiene habitualmente múltiples trabajos, a menudo un cargo en alguna institución pública, y otro privado, lo que agrava los problemas de estrés y agotamiento”, manifestó el artículo.

Añadió que según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, del 28 de febrero al 23 de agosto, 97 mil 632 trabajadores de la salud se contagiaron de COVID-19.