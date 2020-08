López-Gatell pide no subestimar reinfecciones por Covid-19; aún no hay resultados de examen: Robledo

Hugo López-Gatell pidió no subestimar los posibles casos de reinfección, solo porque representen un pequeño porcentaje del total de las personas que han sido contagiadas por el virus del SARS-CoV2

Sinembargo.MX

29/08/2020 | 08:33 AM

MÉXICO._ El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que aún no se ha confirmado el caso de reinfección por Covid-19.

La declaración se dio luego de que Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de investigación Médica en Inmunquímica del Centro Médico Siglo XXI, se refiriera a éste como un caso identificado en una residente.

“A la fecha aún no se tienen resultados del exudado faríngeo, no se han enviado a los laboratorios de la Red de Vigilancia e Investigación Epidemiológica, por lo cual no podríamos confirmar”, abundó Robledo Aburto durante la conferencia vespertina.

Por su parte, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió no subestimar estos casos solo porque representen un pequeño porcentaje del total de las personas que han sido contagiadas por el virus del SARS-CoV2, debido a que para ello depende de muchos factores, entre los que destacan la capacidad inmunológica de cada persona.

El titular del IMSS sostuvo que el posible caso de contagio, se trata de un paciente que estuvo infectado hace cuatro meses y hace dos, volvió a exponerse a una persona con coronavirus.

CASO DE REINFECCIÓN

El jefe de la Unidad de Investigación de Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Constantino López-Macías, señaló que México ya tuvo su primer caso de reinfección de Covid-19, aunque en la segunda ocasión la persona no presentó síntomas.

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente, la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prever la enfermedad”, dijo durante un el webinario “Inmunidad a SARS-CoV-2 en México”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El especialista detalló que el caso identificado corresponde al de una residente que volvió a contagiarse del virus, aunque en la segunda ocasión no mostró síntomas de la enfermedad.

“Pueden tener el virus, pero no tienen síntomas. Estas personas tienen el virus pero no desarrollan síntomas”, añadió.

López-Macías mencionó que hasta el momento se desconoce si una persona recontagiada puede volver a transmitir el virus, y si esto se presentaría en todos los casos.

“En el caso reportado y nuestra propia observación con la residente que les comenté, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, estas personas sí tienen virus, pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir”, reiteró.

Sobre la inmunidad, el especialista señaló que ésta se puede adquirir a través de la transferencia de anticuerpos de la madre al hijo, mediante la placenta o la lactancia; la transferencia de anticuerpos de paciente convaleciente; y la transferencia de anticuerpos monoclonales.

Otro mecanismo para adquirir inmunidad es mediante la infección o las vacunas.