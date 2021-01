López-Gatell se confina tras contacto con AMLO

El vocero de la Presidencia añadió que el subsecretario de Salud participará en las conferencias vespertinas de manera virtual

Carlos Álvarez

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, informó este lunes que Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, está en confinamiento por haber estado en contacto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer domingo por la tarde anunció que había resultado positivo al coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga Covid, sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico", informó Ramírez Cuevas en una entrevista para Grupo Fórmula.

El vocero de la Presidencia añadió que el subsecretario de Salud participará en las conferencias vespertinas de manera virtual. Asimismo, Ramírez Cuevas indicó que López Obrador tiene síntomas leves como si fuera un resfriado, pero descartó que tuviera fiebre e indicó que sigue trabajando.

Ramírez Cuevas informó que en su momento se revisará mantener o no las giras de los fines de semana, así como las conferencias de prensa matutinas. "No se ha decidió, no adelantemos vísperas, yo supongo, lo conozco, que no las cancelará", agregó.

Por su parte, López-Gatell Ramírez le dijo a la cadena Milenio que deberá realizarse una prueba de PCR, pero para ello tiene que esperar hasta cuatro o cinco después de su contacto con López Obrador para practicársela.

"Tengo que guardar ahora confinamiento, puesto que soy contacto de un caso, en este caso del señor Presidente López Obrador, que como ustedes conocen lo anunció él mismo [...] Me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos. No tengo síntoma alguno de Covid", dijo el subsecretario durante la conferencia vespertina de este lunes, a la que se conectó vía remota.