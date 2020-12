López-Gatell se enoja en TikToK: 'Pregúntenle a AMLO por qué no usa cubrebocas'

Este viernes, por segunda vez desde que comenzó la pandemia del Covid-19, el Presidente López Obrador difundió una fotografía posando con cubrebocas, como exigen las autoridades aeronáuticas del país, ya que la imagen fue tomada dentro de un avión comercial que lo llevó a Villahermosa, Tabasco

Carlos Álvarez

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, respondió a un cuestionamiento de un usuario de la red social TikTok, quien lo cuestionó por qué el Presidente Andrés Manuel López Obrador no usaba el cubrebocas para protegerse del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

"Esa pregunta, por favor hágansela al Presidente directamente. Yo entro a las conferencias de prensa de todos los días, a las 7 [PM], con cubrebocas. Doy el saludo con cubrebocas. Me lo quito para dar la conferencia, porque estoy a sana distancia de todos los demás", respondió el funcionario federal, con evidente molestia.

"Y me lo pongo al cerrar, para promover el cubrebocas. Son dos cosas diferentes. Pregúntele eso a él. Yo no voy a responder por él, yo no soy él", agregó López-Gatell Ramírez, ante el cuestionamiento del usuario.

"y porque el Presidente no lo usa? es obvio que es responsabilidad de cada quién, pero él debería de actuar de acuerdo a la norma (sic)", señaló el usuario @sundown_yeo en la red social TikTok, usada para crear y compartir vídeos cortos.

Según la Secretaría de Salud (SSa) federal, al corte de ayer jueves México llegó a 116 mil 487 muertes por Covid-19 y se registraron un millón 289 mil casos de contagios confirmados de coronavirus. En un día, el país sumó 11 mil 799 casos nuevos y 718 decesos.

La primera vez que el político tabasqueño usó un cubrebocas desde el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, fue el 7 de julio, cuando abordó el mediodía el avión en el que viajó en vuelo comercial rumbo a Washington, en Estados Unidos, para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Luego, el 22 de julio, el Presidente López Obrador contradijo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, quien había afirmado un día antes, que el uso del cubrebocas reactivará la economía.

“Si fuese una opción para la recuperación económica, me lo pongo de inmediato, pero no es así”, señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina y ante el propio Herrera Gutiérrez, de quien incluso dijo que “no creo que haya dicho eso”.

“Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato. Pero no es así, yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos, no creo que haya dicho eso”, indicó López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que los mexicanos ya son mayores de edad y saben actuar con responsabilidad, como es guardar la sana distancia para no contagiarnos del virus. “No es el cubrebocas solamente”, insistió.

“Un periódico que no voy a mencionar [Reforma], que pone al Presidente Donald Trump sin cubrebocas y tantos muertos en Estados Unidos; [Jair] Bolsonaro en Brasil, tantos muertos; y al Presidente de México, tantos muertos, y ponen a otros con cubrebocas, con menos fallecidos en sus países”, agregó el político tabasqueño.

“Como si ello tuviera una relación, pero no se toma en cuenta la relación de cada país, es muy feo, de mal gusto cuando se trata de comparaciones. En proporción a nuestra población, lo nuestro se ha ido superando con el apoyo de la gente”, dijo el mandatario nacional, quien sólo ha usado el cubrebocas una vez desde el inicio de la pandemia.