López Obrador dice que respeta mucho a López-Gatell, pero que no piensa usar el cubrebocas

La Secretaría de Salud adelantó un día antes que un grupo de médicos valoraría este lunes al presidente López Obrador, pero su reaparición en público era incierta

Sinembargo.MX

08/02/2021 | 08:27 AM

Ciudad de México.– El reportero fue directo, y pretendió una respuesta directa de Andrés Manuel López Obrador. Una periodista se lo había preguntado antes y el Presidente habló sobre su promesa de llevar a cabo una transformación en México y sobre sus opositores. Por eso, el reportero repitió la misma pregunta y buscó un monosílabo de respuesta.

– Voy a redundar un poco en la pregunta de la colega para tener una respuesta concreta: ¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas de ahora en adelante, ahora que ya padeció la enfermedad, sí o no?

El Presidente habló de que en México está “prohibido prohibir”.

– ¿Usted va a usar el cubrebocas? –preguntó una vez más el reportero.

– No. No. Este… ahora, además, de acuerdo con lo que plantean los médicos, ahora ya no contagio.

– En este mismo espacio el doctor [Hugo López] Gatell ha reiterado que inclusive las personas vacunadas deben usar los cubrebocas. ¿Aún así no lo va a utilizar?

– No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este lunes en su rueda de prensa matutina tras dos semanas de aislamiento debido a su contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

“Aquí estamos para continuar luchando, agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y saliera adelante”, declaró desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano anunció su contagio del SARS-CoV-2 (el causante de la enfermedad del Covid-19) el domingo 24 de enero.

“Estamos de nuevo de pie y en lucha, vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país”, manifestó el presidente este lunes.

La Secretaría de Salud adelantó un día antes que un grupo de médicos valoraría este lunes al presidente López Obrador, pero su reaparición en público era incierta.

Hasta ahora, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era la encargada de suplirlo en la conferencia de prensa.