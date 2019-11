López Obrador es un Presidente que quisiera no tener ninguna crítica, dice Enrique Serna

Con El vendedor de silencio, Enrique Serna ha avivado un debate sobre los “periodistas mercenarios”. Respecto a las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador hacia distintos medios, el escritor dijo que aunque el Presidente no ha censurado, sus comentarios contribuyen a polarizar la vida política en México

MÉXICO._ El escritor Enrique Serna ganó el Premio Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco” 2020, anunció el pasado 9 de noviembre la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y UC-Mexicanistas.

De acuerdo con el Jurado, “la versátil obra de Serna muestra una elevada calidad literaria que ha sido reconocida ampliamente por la crítica. Los aspectos históricos, políticos, críticos y satíricos de su obra le permiten apelar a lectores diversos”.

De esta manera, Serna se une a la lista de ganadores del Premio, entre ellos José Emilio Pacheco (2013), Elena Poniatowska (2014), Fernando del Paso (2015), Juan Villoro (2016), Cristina Rivera Garza (2017), David Huerta (2018) y Héctor Manjarrez (2019).

El reconocimiento llega justamente después de publicar su novela El vendedor de silencio, editada este año por el sello Alfaguara de Penguin Random House Grupo Editorial, donde narra la polémica vida de Carlos Denegri que extorsionaba a políticos y empresarios cuando fungía como periodista de Excélsior desde el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), hasta la administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

“Me ha sorprendido mucho el interés que El vendedor de silencio ha despertado en el público, porque Carlos Denegri era un personaje muy olvidado, tanto que cuando le dije a mis editores de qué se trataba esta novela se miraron con extrañeza porque ninguno sabía quién era, pero creo que gracias a los periodistas que sí saben quién fue -porque en el ambiente periodístico circulan muchas anécdotas sobre Denegri-, ellos han contribuido a ser una caja de resonancia para que la gente refresque su memoria”, expresó a ZETA Enrique Serna.

SOBRE EL PERIODISMO

Con El vendedor de silencio, Enrique Serna ha avivado un debate sobre periodismo y periodistas mercenarios:

“Creo que es inevitable y estoy seguro que en las democracias más modernas del mundo siempre habrá periodistas corruptos porque es algo que deja mucho dinero y nunca va a faltar un vivales que esté dispuesto a hacerlo”, fue una de las sentencias que manifestó Serna en el décimo sexto Encuentro Literario “Lunas de Octubre” en Cabo San Lucas.

Serna compartió una pista de cómo detectar a un periodista corrupto que opera como correveidile de los políticos, empresarios, funcionarios o gobiernos con fines personales para ambas partes, en detrimento del bien común.

“Cuando hay un público con espíritu crítico, que no se conforma con una sola versión de las noticias, sino que busca diferentes fuentes, que las compara, analiza las trayectorias de los comunicadores y de los actores políticos, pues entonces es más fácil detectar quién es un periodista mercenario y quién es un periodista libre; cuando la gente tenga un mayor grado de conciencia política, probablemente las ovejas negras de la profesión van a decaer más y más”, advirtió.

Se le recordó a Serna que en los primeros once meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados once periodistas, de acuerdo con Artículo 19:

“Es una paradoja terrible que cuando el periodismo mexicano se liberó de la censura gubernamental, le cayó encima el yugo del crimen organizado. El crimen organizado está en complicidad con el poder político, porque la mayoría de esos asesinatos ocurren justamente cuando el periodista ha descubierto esos vínculos y se pone a denunciarlos; entonces, eso creo que es ahorita el gran obstáculo para que la opinión pública mexicana contribuya a la pacificación y a la democratización del país, porque hay estados en la actualidad como Tamaulipas donde prácticamente no se sabe lo que pasa, porque ya nadie se atreve a publicar denuncias periodísticas”.

—¿Qué opinas de la forma en que clasifica AMLO a la prensa? Sobre todo cuando llama “conservadores” a los periodistas que lo critican.

“Creo que un Presidente de la República no debería estar descalificando a los diferentes periódicos y por sistema no debería descalificar a los periódicos opositores, pero creo que Andrés Manuel López Obrador es un Presidente que quisiera no tener ninguna crítica adversa en los medios; hasta ahora se ha limitado a ejercer su derecho de réplica, está bien porque no ha censurado tampoco a ningún medio, pero creo que eso contribuye a polarizar la vida política en México y eso no le conviene a él, ni a nadie”.

“PÉSIMA ESTRATEGIA EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA”

A once meses de su gobierno y después de la captura e inmediata liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunada la reciente masacre de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón, siempre crítico e irónico, el escritor Enrique Serna compartió su análisis sobre la estrategia de López Obrador contra el crimen organizado:

“Creo que el gobierno de AMLO ni los dos anteriores (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) han podido ser eficaces en su lucha contra el crimen organizado, y ante el fracaso del gobierno de diferentes partidos e ideologías, debería haber una lucha del Estado como un bloque para combatir esta terrible gangrena social que ha puesto al Estado contra la pared desde hace 12 años.

“Desgraciadamente, cuando era opositor, López Obrador sacó raja política de las críticas a los gobiernos que no pudieron contener el crimen organizado, y ahora ve la otra cara de la moneda: cómo otras fuerzas políticas se le van encima por sus errores y su pésima estrategia en el combate a la delincuencia. Creo que ya es tiempo de que se despolitice la lucha contra el crimen y haya una unidad al menos en este aspecto, porque de lo contrario este cáncer va a dominar cada vez más la vida política en México.

“Me sorprende mucho que en 18 años que estuvo López Obrador preparándose para ser Presidente de México no haya armado una estrategia diferente para combatir a la delincuencia, porque tuvo tiempo de sobra para pensar en algo novedoso, que represente un avance; pero lo que está haciendo AMLO es lo mismo”.

Enrique Serna.

— El gobierno de AMLO también se ha caracterizado en once meses por cambiar el nombre a los programas: sustituyó el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Bienestar; en Baja California las patrullas estatales de color azul ahora el gobierno de Morena propone pintarlas de color guinda pero con los mismos elementos policiacos; y en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación cambiaron el nombre del Festival de Literatura en el Norte (FELINO) fundado en 2003 luego de 16 años de tradición por el de Norte 32. Encuentro literario. ¿Qué opinas de estos cambios que anuncian los “servidores de la nación”?

“Son cambios cosméticos que no van hacia el fondo de las cosas, pero como este gobierno anuncia que hay un cambio de régimen, cosa que es totalmente falsa, con más razón se esfuerza por aparentar que todo se está transformando, pero la verdad no se están transformando.

“La Guardia Nacional es como llamar de otra manera a la Policía Federal, pero no implica ningún cambio cualitativo en ese renglón, creo que va rumbo al fracaso. En la Guardia Nacional es muy probable que ya se haya infiltrado el crimen organizado como se le infiltró a Calderón en la Policía Federal y en el Ejército, ese es el principal enemigo que tiene López Obrador, no los conservadores ni la prensa fifí”.

Así sentenció Serna: “El enemigo que tienen adentro de las instituciones de seguridad, es la mayor amenaza que tiene México”.