TOMATEROS DE CULIACÁN

Lorenzo Bundy se muestra contento con el trabajo del Dani Rodríguez

Héctor Daniel Rodríguez retiró las tres entradas que lanzó en orden, sin permitir imparables; sin embargo, piensa llevarlo poco a poco tras la fuerte lesión que tuvo

Ernesto Gutiérrez

Héctor Daniel Rodríguez no permitió imparable en tres entradas.

CULIACÁN._ Lorenzo Bundy, mánager de Tomateros de Culiacán, destacó la actuación de Héctor Daniel Rodríguez en el juego con causa que sostuvieron ante Venados de Mazatlán.

El pítcher culiacanense viene saliendo de una lesión, sin embargo, ante los porteños trabajó tres entradas, mismas que retiró en orden sin permitir imparable.

“La cosa más positiva para mí hoy fue el Dani Rodríguez que se ve muy bien y vamos poco a poco con él.

“Estamos muy contentos con el proceso de él, pero nosotros vamos a tener mucho cuidado con él”, expresó Bundy, quien descartó al “Dani” para abrir el juego inaugural.

Con respecto a la forma en la que cerró su preparación, con una victoria y tres derrotas ante Venados, Lorenzo Bundy se dijo tranquilo y aseguró que lo más importante es que todos los peloteros tuvieron la oportunidad de jugar y de mostrarse.

“Son juegos de práctica, yo no me voy muy arriba ni me voy muy abajo.

“Yo nunca he estado mortificado de situaciones de práctica, las prácticas son sólo eso, cuando comience la temporada vamos a ver cómo vamos”.

Por último, el estratega de la Nación Guinda aseguró que el line up mostrado en el último partido ante Venados se acerca al que tendrá en el arranque de la temporada con la incorporación de algunos peloteros extranjeros y nacionales que faltan por llegar.