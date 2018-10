Lorenzo SÃ¡nchez lucha por ayudar a su hija que padece cÃ¡ncer

Lorenzo Sánchez lucha por ayudar a su hija que padece cáncer

Originario de Chiapas, pero avecindado desde hace 40 años en Culiacán, el hombre puso su casa en venta para salvar una pierna a su hija

Claudia Beltrán

CULIACÁN._ En Culiacán, Lorenzo Sánchez es un ejemplo de padre de familia. Para ayudar a una de sus dos hijas, no le importa quedarse en la calle.

Es originario de Chiapas. Desde hace más de 40 años llegó a Culiacán. Aquí se casó y tuvo a Nereyda y María Idolina, dos hijas.

Hace dieciocho años problemas en casa ocasionó una separación con su esposa, no así con sus hijas, de quienes siempre ha estado al pendiente.

Nereyda, de 39 años de edad, una de sus dos hijas, enfrenta un obstáculo en su vida: vencer un agresivo cáncer en el hueso de su rodilla, fase tres.

Requiere una prótesis interna de la rodilla hasta el muslo. Hay mucha posibilidad de salvar su pierna, sin embargo, se necesita dinero y no lo tiene.

Necesita 158 mil pesos para comprar la prótesis; entre 16 mil y 25 mil pesos, para la cirugía, aparte más dinero para los medicamentos.

Hace cinco meses a Nereyda le diagnosticaron el cáncer en la rodilla y desde ese tiempo, Lorenzo ha andado preocupado, ayudando a su hija.

Para ayudar a su hija, desde hace dos meses Lorenzo está vendiendo su casa ubicada en la colonia Santa Rosa. Dispuesto, incluso, a rematarla, porque primero está el bienestar de ella.

Hace seis años compró un terreno en esa colonia y construyó una casa, la cual fue creciendo, conforme el señor iba agarrando dinero. No está terminada, está en obra negra.

Su casa de cien metros de construcción tiene porche, sala, cocina, comedor, dos recámaras y dos baños y está construida sobre 432 metros cuadrados. Rodeada de muchos árboles.

Con el dinero que obtenga ayudará a su hija con su operación y lo que sobre le servirá para buscar otro terreno en la ciudad y empezar de nuevo.

Lorenzo no ve nada extraordinario en lo que hace, asegura que cualquier padre haría lo mismo que está haciendo él por una hija.

“Nunca dejaría a mis hijas, yo me separé de la señora, pero nunca dejé a mis hijas, ni a mis nietos, siempre las he apoyado”, enfatizó.

Puede estar en Chiapas con sus padres, pero considera que su deber es estar con sus hijas.

“Son mis hijas, debo estar con ellas hasta el último momento, no me he acostumbrado bien al estado de Sinaloa, extraño a mi tierra, extraño a mis padres y cuánto diera por estar con ellos, pero primero están mis hijas”, reiteró.

Cuando ellas no trabajaban, él les daba dinero y cuando ve un problema en alguna de ellas, interviene apoyando en lo económico, como en lo moral.

En las mañanas desayuna con sus hijas, no por el alimento, sino para estar con ellas y por la tarde, disfruta la compañía de sus nietas.

Lorenzo no tiene un trabajo formal. Fabrica macetas de ahí vive y como no tiene dinero, su único patrimonio lo pone en venta para que su hija tenga su prótesis.

Recuerda que cuando se enteró de que tenía cáncer, sintió muy feo, porque sabe que esa enfermedad es mortal.

Por una caída, Nereyda se dio cuenta tenía cáncer en el hueso de la rodilla, uno de los más agresivos.

“Si no me caigo, no me doy cuenta, porque ese cáncer es silencioso”, mencionó la señora, madre de una pequeña de cuatro años de edad.

El 27 de mayo pasado, salió de su trabajo a comer, tiempo que aprovechó para hacer un trámite personal en gobierno.

Al descender un escalón resbaló y se cayó boca abajo, golpeándose el codo. La Cruz Roja la recogió y la llevó al hospital del IMSS donde la atendió un traumatólogo.

El especialista la mandó a Rayos X para que le tomaran radiografías. El técnico le preguntó si aparte del codo se había golpeado otra parte del cuerpo, respondiéndole que sí, que la rodilla.

En el momento el radiólogo le entrega los resultados. Le dice: “olvídate del codo y concéntrate en la rodilla”. De una forma muy seria le pregunta si anteriormente había tenido algún problema ahí.

Le pide ir urgentemente con su médico familiar, ya que en la radiografía se veía una bola en la rodilla, y aparentemente era un tumor, le advirtió.

Por el golpe en el codo, le dieron una incapacidad laboral por un mes. En esa misma consulta Nereyda le entrega a su médico su radiografía e inmediatamente la canaliza con un especialista. Tres días después la ve el traumatólogo quien le pide hacer una resonancia.

El día en que le iban a quitar el yeso del codo, Nereyda entrega al especialista su resonancia. El médico cuando la ve, le dice: “tu codo se queda por un lado y nos vamos por la rodilla”. Ella se asustó. La noticia que recibe es que trae un tumor fase tres y ordena se vaya a Obregón.

Pero ir a Obregón lo dejó de lado, porque la atenderían hasta julio de 2019. El IMSS le dijo que primero debía someterse a 18 quimioterapias que terminan en enero y posteriormente, esperar seis meses de recuperación. Pero no puede perder tiempo. Va contrareloj.

Le dicen está en riesgo su vida. La noticia hace que Nereyda llore. Pensaba en su niña. Problema de salud fuerte y sin dinero. Con el apoyo de una vecina y familia consiguió dinero para buscar una segunda opinión médica.

El médico que le dio la segunda opinión, fue muy drástico. Le dijo que en su opinión debían amputarle la pierna. Nereyda se quiso morir. Fue muy fuerte el impacto.

Un mes después de la caída, buscó a un especialista más. De él, recibió un trato diferente. Le dijo necesitaba una operación para ponerle una prótesis interna de la rodilla hasta el muslo. Le dijo que hasta ese momento la pierna no se le quitaría, que había muchas posibilidades de salvársela.

Le menciona podrá caminar con la prótesis, mediante terapia. Nereyda admira a su padre, quien pretende vender su casa para ayudarla.

“Para él, somos primero sus hijos, primero nosotros que él”, reconoce su hija quien habla sentada en una silla de ruedas.

Menciona que su padre en todo momento le pide le eche ganas, y así lo está haciendo, por su niña, y por ella misma.

“Él tiene mucha fe, está muy preocupado, si la casa no se vende, Dios va a proveer para conseguir ese dinero”, consideró.

Nereyda ha salido adelante con el apoyo de su familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo de una empresa de mensajería, que hasta rifas han hecho para enviarle dinero.

Desde hace dos años en su rodilla registraba cansancio y dolor. Pensaba era producto de sobrepeso, o reumas.

La caída que en mayo sufrió en gobierno estatal la calificó de bendita, porque gracias a ella, se dio cuenta que tenía un tumor peligroso, el cual cuando se detecta, es porque la persona ya está invadida a todos los órganos.

Afortunadamente, enfatizó, todos sus órganos están bien, únicamente se le detectó una mancha en el pulmón, nada que alarmarse. Estoy bien, gracias a Dios, continuó.

“Dios me mandó esta prueba, tengo mucha fe, que todo saldrá bien”, comentó Nereyda.

Lorenzo, el padre, sigue preocupado porque la cirugía para colocar la prótesis a su hija está contemplada a mediados de noviembre, y hasta el momento, no dispone del dinero que se requiere.

Mientras tanto, su casa sigue en venta y su fe continúa en que obtendrá el dinero que su hija necesita.

Si quiere ayudar, puede llamar al señor Lorenzo, padre de Nereyda.

6677961881