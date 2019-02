Los 10 que cumplen las características demandadas para el Batman de Matt Reeves

Tras el anuncio de que Ben Affleck dejará el personaje del superhéroe, Batman, el director de la película del Caballero de la noche continúa en la búsqueda de quien ocupará este papel

Sinembargo.MX

Madrid (SinEnembaro).- Warner ya ha fijado la fecha de estreno de The Batman, la próxima película en solitario del Caballero Oscuro que dirige Matt Reeves, y que no contará con Ben Affleck como el Justiciero de Gotham. Ahora, la Baticueva está vacía, y son muchos los actores que postulan para tomar el relevo de Affleck.

La búsqueda del nuevo Bruce Wayne es inminente. Y aunque Reeves ha asegurado que quiere “una cara conocida y mucho más joven”, las posibilidades de casting son casi infinitas. Entre los fans resuenan con fuerza nombres como Armie Hammer o Jon Hamm, pero ambos son más o menos de la misma edad que Affleck, lo que abre la puerta a actores más jóvenes.

Con esto es mente, es hora de pensar en el futuro del Caballero Oscuro. La lista de casting puede ser casi infinita, pero basándose en la información revelada hasta el momento la lista se puede acotar con tres reglas:

En función de la edad (entre 25 y 35 años, unos 20 años más joven que Affleck), en función de su popularidad (no puede tener un rol asociado a otro superhéroe, como por ejemplo Chris Evans) y tercero la etnia no es importante, mientras el actor cumpla las características de Bruce Wayne y Batman.

Siguiendo estas tres pautas, aquí están los 10 actores que más posibilidades tienen de heredar la capa de murciélago en The Batman.

ARMIE HAMMER

El protagonista de Mine y El llanero solitario es uno de los nombres que suenan con más fuerza entre los fans. Hammer tiene el carisma y la actitud necesarias para interpretar a Bruce Wayne, así como las habilidades y el entrenamiento físico necesarios para ser Batman. Además, el actor ya puso voz a Batman en la película animada de 2007 Liga de la Justicia: Mortal, así que no es ajeno al personaje. ¿Será ésta su oportunidad?

RIZ AHMED

Riz Ahmed es uno de los actores jóvenes más talentosos del panorama hollywoodense. El actor se ha logrado hacer un nombre gracias a su participación en Venom y Rogue One, y ha sido nominado a los Emmy por la serie The Night Of, de HBO. Ahmed tiene el talento interpretativo necesario para ser el joven Bruce Wayne, aunque no está claro cómo se desenvolvería en el combate cuerpo a cuerpo.

DACRE MONGOMERY

Dacre Mongomery irrumpió en la escena con su papel en la reciente adaptación de Power Rangers, antes de interpretar a Billy Hargrove en Stranger Things. En la serie de Netflix, su personaje actúa como malvado antagonista de los personajes principales, pero mirando un poco más allá, Billy es un joven con un millón de secretos, al igual que Bruce Wayne. Y eso es algo que Mongomery sabe plasmar a la perfección.

TYLER HOECHLIN

Hoechlin es conocido entre los fans de DC por interpretar a Superman en el Arrowverse de The CW. Sin embargo, su personaje lleva dos años sin aparecer, y quizás es hora de que el actor dé el salto a la pantalla grande y asuma el papel de Batman. A lo largo de su carrera, Hoechlin ha mezclado papeles de acción con personajes reflexivos y tridimensionales, lo que le convierte en una gran apuesta tanto para Bruce Wayne como para Batman.

RYAN GUZMAN

Ryan Guzman es posiblemente uno de los nombres menos conocidos de ésta lista, pero eso es algo que podría jugar a su favor ya que se alejaría del resto de intérpretes que han jugado al Caballero Oscuro. Conocido por su papel en Heroes Reborn y en la película de Richard Linklater Todos queremos algo, donde compartió escena con Tyler Hoetchlin, Guzman podría ser una encarnación perfecta para el joven Batman que busca Reeves.

MICHAEL B. JORDAN

Es cierto que Michael B. Jordan ha tenido un importante papel en el Universo Marvel, pero siendo sinceros su personaje quedó fuera de juego en Black Panther. Y gracias a Killmonger y a la reciente Creed II, Jordan se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Hollywood. Quizás ha llegado el momento de que asuma el protagonismo de una gran franquicia como es Batman.

BEN BARNES

Más en la línea del Caballero Oscuro de Christian Bale que del de Ben Affleck está Ben Barnes. El actor se ha hecho su hueco entre los fans de los superhéroes gracias a su papel en la serie The Punisher de Netflix, y ha demostrado que puede combinar la elegancia y la sutileza con la oscuridad y la venganza. Sólo hay que ver su personaje en Westworld para darse cuenta de que haría un gran trabajo como Batman.

ZACH MCGOWAN

McGowan quizás no sea una de las caras más conocidas de la lista, pero sí es uno de los actores que suena con fuerza para ser el nuevo Lobezno. Y alguien que está preparado para interpretar al mutante de las garras de adamantium también lo está para ser Batman. Acostumbrado a papeles oscuros que rozan el límite entre el bien y el mal, McGowan podría dar al joven Batman el desequilibrio perfecto que el personaje requiere.

TOM HOPPER

Algunas personas prefieren que Batman sea mucho más corpulento, y sin duda Tom Hopper da el perfil sin problema. Sus papeles en Black Sails y Juego de tronos, el actor ha demostrado que es un portento físico capaz de las escenas de acción más difíciles. Su físico se asemeja mucho al de Ben Affleck, así que sería una gran opción en el caso de que Reeves quiera revisar al personaje, en lugar de renovarlo completamente.

JAMIE DORNAN

Sin duda, la losa de 50 sombras de Grey va a pesar mucho tiempo sobre los hombros de Jaime Dornan. Pero también es cierto que el actor merece otra oportunidad, y Batman podría ser el papel que necesita. Además, ya ha demostrado que puede ser un tipo elegante con un oscuro secreto. Sólo queda por ver si sería mejor Bruce Wayne o mejor Batman.